Autoritățile, în alertă după avertizările ANM: măsuri preventive și recomandări pentru populație

În contextul avertizărilor transmise de Administrația Națională de Meteorologie privind fenomene meteorologice și hidrologice severe, Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU), împreună cu Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU), au activat un set de măsuri menite să reducă riscurile și să asigure intervenția rapidă acolo unde va fi nevoie.

Măsuri dispuse la nivel național

Printre acțiunile luate preventiv se numără:

Activarea grupei operative DSU și IGSU , pentru monitorizarea permanentă a situației și luarea de decizii rapide.

Asigurarea permanenței în localitățile aflate sub incidența codurilor de vreme rea, prin intermediul autorităților locale.

Convocarea Comitetelor Județene pentru Situații de Urgență (CJSU) și a centrelor județene de coordonare și conducere a intervențiilor (CJCCI) în județele vizate de coduri roșii și portocalii.

Informarea continuă a populației prin canalele oficiale.

Dacă situația o va impune, inspectoratele pentru situații de urgență pot mobiliza suplimentar echipaje și tehnică de intervenție pentru sprijinirea zonelor afectate.

„Prin aceste acțiuni ne propunem limitarea efectelor fenomenelor prognozate și o intervenție rapidă acolo unde va fi nevoie”, au transmis reprezentanții DSU.

Recomandări pentru populație

Autoritățile atrag atenția că fiecare cetățean are un rol esențial în reducerea riscurilor și transmit un set de recomandări clare:

Urmăriți constant anunțurile oficiale și consultați aplicația DSU sau platforma fiipregatit.ro pentru informații actualizate.

Evitați deplasările inutile în zonele aflate sub avertizare.

Nu traversați cursuri de apă și nu staționați pe malurile acestora.

Curățați șanțurile și rigolele din jurul locuinței pentru a facilita scurgerea apelor pluviale.

În condiții de vânt puternic, evitați zonele cu arbori, stâlpi sau panouri și securizați obiectele care pot fi luate de vânt.

Închideți și securizați ușile și ferestrele; evitați să stați în apropierea acestora dacă rafalele sunt puternice.

Nu atingeți cablurile electrice căzute la pământ și sesizați imediat autoritățile.

În caz de urgență, apelați 112.

Concluzie

Autoritățile sunt mobilizate, însă succesul acțiunilor depinde și de vigilența populației. Respectarea recomandărilor oficiale poate face diferența între o situație de risc și prevenirea unor incidente grave.