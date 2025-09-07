Autobuzul școlar pornește din nou la drum în Bacău – transport gratuit și tombolă cu premii pentru elevi

Primarul municipiului Bacău, Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu, a anunțat reluarea programului autobuzelor școlare începând de luni, 8 septembrie. Serviciul va funcționa de luni până vineri, dimineața, pe cele trei trasee dedicate din Gherăiești, ANL Letea și Șerbănești, cu plecare la ora 07:10 din stațiile de pornire.

Transportul este gratuit pentru toți elevii, iar siguranța rămâne o prioritate: fiecare autobuz va avea la bord câte un polițist local.

Pentru a marca începutul de an școlar, Primăria pregătește și o tombolă cu premii surpriză. Elevii care vor valida abonamentul de transport de cel puțin trei ori pe săptămână vor intra automat în extragere, premiile urmând să fie acordate la finalul primei luni de școală.

„Încurajez cât mai mulți elevi să folosească acest serviciu. Transportul este complet gratuit, iar siguranța este o prioritate. Și cel mai important, le urez succes tuturor în noul an școlar!”, a transmis primarul Stanciu-Viziteu.