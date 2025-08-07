Aura Sova lansează „Drăgaica” – un album-declarație despre mit, femeie și renaștere

Aura Sova, una dintre cele mai promițătoare voci ale noii generații, a lansat oficial „Drăgaica”, primul său album de studio – o incursiune muzicală în șase capitole, inspirată din mitologia românească și realitățile contemporane. Materialul include piesele Drăgaicele, Du-mă, Inimioară, Scrisoare pentru mama, Ocară și Lupilor, fiecare explorând teme precum iubirea, suferința, trădarea, feminitatea și regenerarea.

„Drăgaica” nu este doar un produs muzical, ci un basm contemporan cu rădăcini adânci în cultura populară românească, pe care Aura îl transformă într-o poveste sonoră cu impact social și estetic. Cu un sound care îmbină influențe pop, electronice și elemente de folclor autentic, albumul se remarcă printr-o abordare curajoasă și inovatoare.

„Mi-am dorit să readuc la viață miturile folclorului românesc, ca oglindă a prezentului nostru. Drăgaica nu este doar muzică, ci o chemare: o ființă născută din Soare și Lună, care iubește, suferă și se transformă”, a declarat artista.

Premiera live a albumului va avea loc pe 10 august, pe scena principală a festivalului UNTOLD, unul dintre cele mai importante evenimente muzicale din Europa de Est.

Pe lângă dimensiunea mitologică și poetică, „Drăgaica” se conturează și ca un manifest artistic:

„Fără egalitate de gen, nu poate exista pace. Femeile au fost mereu arhitectele păcii. Reîntoarcerea la natură din acest album aduce și un strigăt ecologic: criza climatică este rana deschisă a prezentului”, a adăugat Aura Sova.

Câștigătoare a sezonului 12 Vocea României, Aura Sova este recunoscută pentru vocea sa puternică, timbrul aparte și prezența scenică magnetică. Doctorandă în arhitectură, artista transpune în muzica sa un univers estetic unic, influențat de mistica satului românesc, de sunetele instrumentelor tradiționale – precum cavalul – și de înțelepciunea transmisă de bunica sa, Măndița.

Cu „Drăgaica”, Aura Sova se poziționează ca una dintre cele mai originale voci ale scenei muzicale românești, aducând în prim-plan o formă de artă care unește trecutul și prezentul, folclorul și activismul, feminitatea și forța.



Ascultă albumul aici: https://AuraSova.lnk.to/DragaicaAlbumPR