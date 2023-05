AUR și aliații vor să zdrobească PSD-PNL Bacău cu peste 50%

Miercuri, în Bacău s-a oficializat o nouă coaliție politică, reunită sub umbrela formațiunii conduse de George Simion. Cu numele de Alianţa AUR sunt reunite oficial Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR), Partidul Republican din România, Partidul Alianţa Naţional Ţărănistă și Alianța Renașterea Națională. Aflat în Bacău pentru prezentarea programului de guvernare al partidului său, Simion a plecat de la acțiunea AUR direct la una a filialei locale a Partidului Republican din România. Cu acest prilej, liderii vorbitori au prezis că noua alianță va obține un succes zdrobitor la toate alegerile din 2024, cel mai mic scor vizat fiind de ”50% plus unu”.

AUR crede că rezolvă problemele țării în 15 puncte

Sala unde se țin ședințele Consiliului Local la Centrul de Afaceri a fost locul ales de AUR pentru a-și prezenta ”Programul de guvernare în 15 puncte – Reconstruim România”. Lângă președintele Simion, au fost prezenți importanți lideri ai partidului: Claudiu Târziu (băcăuan get-beget și președinte al Consiliului Național de Conducere), Ramona Bruynseels (româncă reîntoarsă în țară cu tot cu soțul englez și cele două fiice) și Mugur Mihăescu (actorul din ”Vacanța mare” și ”Garcea”, acum antreprenor). Prezentată sub forma unei elegante broșuri, oferta de guvernare cuprinde cam toate domeniile importante pentru alegători, plus câteva punctări suveraniste privind resursele naturale și relațiile cu firmele străine. Deși pe alocuri interesant, programul nu precizează și sursele de finanțare pentru măsurile sociale și economice, fiind – așa cum a spus unul dintre vorbitori – mai degrabă ”un proiect”, care va mai suferi cu siguranță modificări. Chiar dacă insuficient detaliată, oferta AUR este singura oferită până acum de partide, iar impotența politicilor guvernamentale aduce voturi chiar și unui…. proiect.

Partidul Republican ”a prins” tare bine în Bacău

Tot miercuri, la două ore și vreo trei distanță, peste 400 de oameni au participat la prima ieșire în lume a filialei Bacău a Partidului Republican, care este condusă de Maricica Luminița Coșa. Revenirea ei în prim-planul politicii a fost marcată de prezența președintelui la nivel național, Marian Cucşa, dar și a multor lideri din conducerea centrală. ”Voi sunteți familia mea, iar eu sunt a voastră!”, le-a spus șefa republicanilor băcăuani colegilor săi, precizând că va rămâne fidelă principiilor sale din politică: onestitate, echilibru și muncă. Impresionat de numărul participanților la această primă manifestare locală a partidului, președintele Cucșa a mărturisit că își dorește ca ”organizația din Bacău să fie multiplicată la nivel național”. Prezența multor tineri la această reuniune politică este un semn bun pentru un partid aflat, totuși, la început de drum, dar rămâne de văzut cum va fi pus în valoare acest capital de care nu prea se mai bucură alte formațiuni.

Surprize, surprize cu George Simion

Profitând foarte bine politic de faptul că ambele evenimente se derulau la ore apropiate și la distanțe mici, președintele Simion și-a făcut apariția și la întâlnirea republicanilor, împreună cu toți colegii săi din conducerea partidului. Și nu întâmplător, de vreme ce Alianţa pentru Unirea Românilor și Partidul Republican din România fac parte din Alianța AUR, alături de încă alte două formațiuni. A fost un prilej pentru prezentarea noii alianțe drept varianta de înlocuire a PSD și PNL după alegerile de anul viitor, argumentele fiind slaba performanță a guvernelor din ultimii 33 de ani, sărăcirea românilor și subjugarea intereselor naționale în fața unor firme și țări străine. Asumarea suveranismului de către ambele partide și crizele economico-sociale tot mai dese par să fie argumentele în favoarea speranțelor în victorie după bătăliile electorale din 2024 ale Alianței AUR.

Procente câștigătoare ”fără număr” de la AUR

Purtat, ca de obicei, de valul discursului, George Simion le-a spus republicanilor că alianța lor are mari șanse să câștige toate alegerile de anul viitor ”cu 50 la sută plus unu” și să conducă România. Bineînțeles că sala a fremătat de bucurie la aflarea veștii, însă istoria politică din ultimii 33 de ani a confirmat, dar a și infirmat, speranțele aprinse cu un an înainte de alegeri. Deși este mai ponderat în declarații, Claudiu Târziu s-a lăsat purtat de valul entuziasmului președintelui său și a plusat: ”Dumneavoastră, din Partidul Republican, trebuie să fiți încă o locomotivă care să împingă alianța noastră peste 50%, peste 60%, peste 70%. Putem și peste 70%, dar trebuie să le lăsăm și lor (PSD, PNL etc, n.r.) ceva, că altfel nu mai e democrație!” Rămâne de văzut cum AUR și celelalte partide, totuși neexperimentate politic, vor concretiza intențiile de acum în voturi numărate la anul!

Speranțe anonime pentru Bacău

Consecvenți ideii de a nu da numele celor care se vor bate în alegeri în 2024, cei de la AUR au refuzat să spună și cine vor fi candidații locali ai alianței, deși de față erau posibili competitori cu șanse. Despre șefia municipiului Bacău, George Simion a afirmat că ”actualul primar poate fi bătut” – fără a spune dacă apelează la resursa de partid sau acceptă soluția unui independent, de exemplu. Iar la Consiliul Județean a fost la fel de optimist pentru că, spune Simion, ”din ce-am aflat, oamenii sunt nemulțumiți de administrația PSD”. Așa o fi! Singura certitudine oferită de AUR este locul 1 pe lista de europarlamentare – actualul deputat UE Cristian Terheș, din partea altui tovarăș de alianță, Partidul Alianţa Naţional Ţărănistă.