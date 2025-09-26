Au început lucrările pentru Campusul Tehnologic și Dual „Meseria, brățară de aur”

Primarul Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu a anunțat demararea lucrărilor pentru Campusul Tehnologic și Dual „Meseria, brățară de aur”, un proiect ambițios menit să pregătească tinerii pentru piața muncii locale și naționale.

Campusul dual reunește un parteneriat între Universitatea Vasile Alecsandri, Inspectoratul Școlar, Liceul Anghel Saligny, Colegiul NV Karpen, Colegiul Dumitru Mangeron, societățile Aerostar și Sudometal, Primăria Bacău și Consiliul Județean Bacău.

Obiectivul proiectului este crearea unui centru de pregătire profesională complet, care va include laboratoare și ateliere de lucru, spații de cazare pentru elevi, o sală multifuncțională și terenuri de sport.

„Este pentru mine un proiect de suflet, pe care abia aștept să îl văd finalizat peste un an de zile”, a declarat primarul. Campusul își propune să devină un reper în pregătirea profesională a tinerilor și să stimuleze colaborarea dintre instituțiile de învățământ și mediul economic local.