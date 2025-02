Atletism / Recorduri, victorii și provocări pentru atletismul băcăuan

Ramona Verman (CSM Bacău) și surorile Adnana și Daria Vrînceanu (SCM Bacău) au ținut capul de afiș al Cupei României pentru Seniori, în timp ce la Memorialul „Dorin Melinte”, Amelia Negulescu (CSȘ Bacău) a reușit două PB-uri ce o propulsează în ierarhia mondială a performanțelor din 2025 la categoria sa de vârstă, 2010.

Săptămâna și reușitele pentru atletismul băcăuan. Iar primul weekend din februarie nu a făcut deloc excepție. Astfel, după senzaționalul rezultat, echivalent cu record personal și cu barem de calificare la Europenele U23 obținut, la cea de-a doua etapă a Naționalelor din ianuarie, la săritura în lungime (6,53 m), Ramona Verman (CSM Bacău, antrenoare Aura Balaban) și-a adjudecat Cupa României la Senioare de la București în cadrul aceleiași probe. De data aceasta, cu un 6,28 metri.

Pe treapta a treia a podiumului a urcat o altă băcăuancă, Daria Vrânceanu (SCM), cu o săritură ce a măsurat tot atât cât a rapidistei de 22 de ani, Maria Mihalache, care s-a clasat a doua: 5,81 m. Daria, care va împlini 17 ani luna viitoare, a găsit însă consolarea perfectă. Tot sub forma unui loc 3, dar la triplusalt, acolo unde a reușit un nou record personal indoor, 13,07 metri.

În felul acesta, atleta antrenată de Cristi Nemțeanu și-a îmbunătățit cu cinci centimetri precedentul Personal Best, izbutit luna tecută, la cea de-a 40-a ediție Cupei Bistriței de la Bacău. Un Personal Best ce a permis Dariei să înceapă 2025 pe primul loc în lume la triplusalt atât la U18, cât și la U20. Și sora Dariei, Adnana Vrînceanu a realizat un record personal la Cupa României de la finalul săptămânii trecute. După ce sâmbătă, 1 februarie, s-a clasat a patra la 60 m, cu timpul de 7”68 secunde, duminică, atleta de 19 ani pregătită de Cristi Nemțeanu la SCM Bacău a stabilit un nou PB indoor la proba sa preferată: 200 m.

Adnana a parcurs cei 200 metri în 24”71 secunde, cu care a triumfat în această ediție a Cupei României derulată în Sala „Ioan Soter”. În fine, la Memorialul „Dorin Melinte” desfășurat tot în weekend, dar la Bacău, Amelia Negulescu (CSȘ Bacău) a venit și ea cu două recorduri personale în sală. Două recorduri ce o propulsează în ierarhia mondială a performanțelor din 2025 la categoria sa de vârstă, 2010! Concret, la triplusalt, Amelia a sărit 12,28 metri, depășindu-le pe următoarele două clasate, cooechipierele sale de la CSȘ Bacău: Alexandra Bontaș (10,60 m; an de naștere 2011) și Maria Munteanu (10,32m; an de naștere 2006).

Cu acest 12,28 m, Amelia s-a impus la Memorialul „Dorin Melinte” desfășurat în Sala de Atletism „Doina Melinte” și a urcat pe primul loc în lume la rezultatele obținute în acest an la triplusalt de atletele născute în 2010! Al doilea PB al Ameliei Negulescu s-a înregistrat la 400 m, acolo unde atleta antrenată de Cristi Nemțeanu a trecut linia de sosire în 58,46 secunde. Și l-a trecut prima, devansând-o pe colega sa de la CSȘ Bacău, Alessia Burcă (62,06) și pe Medeea Bulmaga de la CSM Bacău (67,85). Rezultatul de la 400 m o plasează pe Amelia în primele șase de pe mapamond la nivelul său de vârstă.

„Merită însă precizat că, din cele șase care o devansează pe Amelia, trei sunt din Jamaica și toate trei au alergat pe stadion, nu în sală, iar una e din Norvegia care, la rândul său, a obținut performanța din acest an în aer liber, nu indoor, precum sportiva mea. Or, diferența dintre a alerga pe stadion și a parcurge această probă de 400 metri în sală este cam de o secundă”, a ținut să precizeze antrenorul SCM și CSȘ Bacău, Cristi Nemțeanu. Și pentru că „the show must go on”, la finalul acestei săptămâni, Bacăul atletic se pregătește de un nou test: Balcaniada Under 20 de la Sofia.

În capitala Bulgariei, România va fi reprezentată, la lungime și triplusalt, de Daria Vrînceanu, care va fi însoțită de antrenorul său, Cristi Nemțeanu, iar la 3000 m de elevul Carminei Gorgan de la CSM Bacău: Tudor Margasoiu. Noi provocări, așadar! Și, posibil, noi recorduri și victorii. Săptămâna și reușitele, nu?