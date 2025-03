Atletism: Ramona Verman, campioana care are primăvara în priviri și vara în destin

Dublă laureată cu aur la Naționalele Indoor în proba de lungime, atleta antrenată de Aura Balaban la CSM Bacău speră într-o medalie la Europenele U23 programate în iulie, în Norvegia

Șocul

Pentru atleta CSM Bacău, Ramona Verman, anul acesta primăvara a venit mai devreme. Mult mai devreme. A căzut în ultimul weekend din ianuarie. Fix în groapa de nisip a Sălii „Ioan Soter” din București. Afară era frig: deh, ianuarie! Dar în sala ce găzduia a doua etapă a Naționalelor Indoor de Seniori și Tineret razele soarelui încălzeau puternic, reflectându-se în panoul de afișaj pe care era scris, cu litere aurite, 6,53 metri: recordul personal al Ramonei la săritura în lungime.

„Am avut un șoc când am văzut rezultatul”, mărturisește băcăuanca; normal, primăvară în ianuarie? Primăvara și-a intrat apoi pe deplin în drepturi cu o săptămână înainte de Mărțișor. Pe 23 februarie, sportiva antrenată de Aura Balaban s-a încununat, la vârsta de numai 20 de ani, dublă campioană națională de Seniori și Tineret U23 la lungime. Recordul personal a fost egalat. Iar cu acest 6,53 m bisat la finala Naționalelor Indoor, Ramona a învins-o pe super-favorita Alina Rotaru Kotmann, medaliata cu bronz a Mondialelor de Seniori de la Budapesta, din 2023.

Între Ramona și Alina e o diferență de 12 ani. Și, conform rezultatului de la finala Campionatul Național de Sală, de 12 centimetri. Sigur, Rotaru Kotmann venea după o accidentare musculară. Dar chiar și în aceste condiții, succesul Ramonei rămâne de netăgăduit. „Mai ales că până la ultima săritură a Alinei mi-am simțit inima cât un purice. Asta pentru că, la valoarea și experiența sa, putea oricând să răstoarne ierarhia. Din fericire, nu a fost așa, iar Ramona a rămas pe primul loc. Un loc 1 perfect meritat”, mărturisește „doamna”, așa cum i se adresează Ramona Verman antrenoarei sale, Aura Balaban.

Aniversarea

Acum, iarna a rămas cu adevărat în urmă. Până să o confirme buletinul meteorologic, a spus-o, pe două voci, calendarul: cel competițional și cel atârnat pe perete. Iar pentru noua campioană națională la lungime, data de 3 martie este mereu încercuită cu markerul roșu în calendarul de pe perete. Motivul? Este ziua sa de naștere. Luni, Ramona Verman a împlinit 21 de ani. Cum i-a aniversat?

„La drept vorbind, nu am făcut nimic special. Programul a fost cel din fiecare zi. Am mers la Facultate, am ieșit la o cafea cu prietena și colega mea de club, Federica (nr. Federica Apostol, la rândul său proaspăt dublă campioană națională la Seniori și U23, dar la săritura în înălțime), iar după-amiaza m-am antrenat: primul antrenament de după vacanță”, spune Ramona, care este studentă în anul doi la Sport. Evident, nu au lipsit cadourile. Flori, parfumuri… „

Toate cadourile m-au bucurat în egală măsură deoarece, la urma urmei, ceea ce contează este atenția. Dar cel mai frumos cadou sper să mi-l fac singură. Nu acum, ci la vară”, adaugă atleta băcăuană, făcând referire la Campionatul European Under 23 programat la Bergen, în Norvegia:

„Întotdeauna mi-am dorit să mi se cânte imnul, eu fiind sus, pe podiumul de premiere, eventual pe cea mai înaltă treaptă. Și, până acum, nu am avut bucuria aceasta. Nici măcar în urmă cu trei ani, când m-am laureat campioană balcanică Under 20 la Belgrad”. Iar dacă nu a fost la Belgrad, în 2022, trebuie musai să fie la Bergen, în 2025.

Regretul

Demn de notat este că sezonul de iarnă putea continua pentru Ramona și în martie. Și nu oricum, ci cu o participare, în premieră, la Europenele de Seniori Indoor, programate chiar la finalul acestei săptămâni, în Olanda, la Apeldoorn. Evoluțiile începutului de an o recomandau din plin pe sportiva băcăuană. „Practic, am mai fi avut nevoie de o participare la un concurs internațional pentru a îndeplini punctajul necesar prezenței la Europene. Nici nu ar fi contat rezultatul, pentru că Ramona era în ranking”, explică Aura Balaban, care nu regretă însă deloc faptul că eleva sa nu se va urca în avionul de Olanda: „Noi nu am luat nicio clipă în calcul Europenele de Seniori, așa că nu este o pierdere. Nu are niciun rost să grăbim lucrurile, mai ales că anul acesta este unul foarte important pentru Ramona”.

O confirmă și Ramona: „Cu toată sinceritate, nu eram pregătită pentru Europenele de Seniori. Prin urmare, nu e niciun fel de problemă. Și niciun regret”. Apropo de regrete. În mod paradoxal, titlul național de la sfârșitul lui februarie a venit la pachet cu o părere de rău. „O mare părere de rău: faptul că nu mi-am depășit recordul. Măcar cu un centimetru. Sigur că m-am bucurat enorm că am ieșit campioană cu un rezultat foarte bun și că am depășit o adversară de talia Alinei, dar aș minți dacă nu aș recunoaște că undeva, în adâncul sufletului, a stat și acest regret”, zâmbește Ramona, care, iată, știe să-și păstreze surâsul chiar și atunci când vorbește despre supărări.

Experiment

Iar supărarea campioanei este justificată. La finala Naționalelor Indoor din februarie, ea a reușit o săritură ce a trecut de 6,60. Nu a fost însă omologată deoarece Ramona a „ciupit” pragul. Interesant este că, tot în februarie, Federația Internațională de Atletism a experimentat la ISTAF Indoor de la Dusseldorf săritura fără… prag.

Pentru a elimina numeroasele sărituri ratate în proba de lungime, World Athletics a decis să înlocuiască pragul clasic cu o așa-zisă „zonă tampon” mult mai largă, de 40 de centimetri, iar săritura să fie măsurată, cu ajutorul tehnologiei, din locul în care vârful pantofului s-a desprins de la sol. Experimentul din Germania a funcționat doar în parte. Ce-i drept, au fost numai două sărituri ratate din totalul de 42.

Competiția s-a întins însă mult mai mult decât era prevăzut (o oră și 54 de minute), iar victoria, care a revenit nemțoaicei Malaika Mihambo (aur la Olimpiada de la Tokyo 2020 și argint la Paris 2024) nu a consemnat un super rezultat: doar 6,87m. „Totuși, în cazul în care se va renunța la prag, prevăd rezultate… cosmice”, subliniază antrenoarea CSM Bacău, Aura Balaban.

„E clar că se vor schimba multe lucruri în plan tehnic: elanul, bătaia… Personal, nu știu dacă ar fi bine sau rău. Tot ce pot zice este că, dacă se va merge pe această variantă, aș vrea să știu din timp, pentru a fi bine pregătită. Nu sunt o persoană spontană”, explică Ramona Verman.

Înainte

Așadar, Ramona Verman nu este o persoană spontană. Dar cum este ea, în general? „Ca și principală calitate, pot spune că reacționez foarte bine sub presiune. Defecte? Sunt încăpățânată. Și nu am răbdare”, se destăinuie atleta care are tabieturile sale în zi de concurs: „Fac o plimbare, beau o cafea și, pentru a intra în starea potrivită, urmăresc diferite videoclipuri cu sărituri”. Putem vorbi de vreun idol?

„Nu, niciodată nu am avut un model anume”, spune campioana care a început atletismul sub comanda regretatei Maria Hagimă, de la a cărei dispariție se vor face, chiar luna aceasta, patru ani. „Nu am să uit niciodată începuturile mele în acest sport. Aveam șapte ani, doamna Hagimă m-a remarcat și mi-a lăsat o carte de vizită. M-am rugat vreo oră de mama să sune la numărul de telefon de pe acea carte de vizită”. Ramona nu uită cum a început atletismul și, firește, nu o poate uita pe Maria Hagimă:

„Mă duc mereu să-i aprind o lumânare. Iar când nu ajung eu, merg ai mei”. Fata blondă remarcată în urmă cu 14 de Maria Hagimă privește înainte. Înainte, spre Europenele U23 din Norvegia, acolo unde ar putea atinge, așa cum consideră antrenoarea sa, Aura Balaban, 6,65 m. „Iar 6,65 ar cam fi de medalie. Iată de ce vom trage foarte tare în pregătiri, depășind toate obstacolele, inclusiv cele financiare și logistice”, explică antrenoarea Balaban. Pentru a ilustra clima rece a Nordului, un proverb scandinav spune că „anul trecut vara a căzut într-o zi de joi”. Sperăm ca pentru Ramona Verman, vara să pice în acest an între 17 și 20 iulie, zilele Campionatului European U23 de la Bergen.