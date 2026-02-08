Atletism/ Memorialul „Dorin Melinte”: Raul Filimon (SCM Bacău), un nou record: 18,94 metri!

La o săptămână după cel mai bun rezultat al carierei, 18.62m, care îl propune pe lista Campionatului Mondial U20 din Statele Unite, aruncătorul de greutate antrenat de Mihaela Melinte a impresionat din nou, îmbunătățindu-și performanța cu 32 cm

Raul Andrei Filimon nu are limite! Doar reușite. Din ce în ce mai mari. Weekendul trecut, aruncătorul de greutate legitimat la SCM Bacău a impresionat la etapa a doua a Naționalelor de Atletism Indoor de la București, unde și-a trecut în cont un super-rezultat: 18,62 metri.

Altfel spus, un record personal și, în egală măsură, acontarea biletelor pentru Campionatele Mondiale Under 20 programate la vară, în Statele Unite ale Americii, în condițiile în care baremul este de 18.30m. La o săptămână distanță, Raul a lovit din nou. Tare de tot! Sâmbătă, 7 februarie, la Memorialul „Dorin Melinte” de la Bacău, sportivul antrenat de fosta campioană europeană și mondială la aruncarea ciocanului, Mihaela Melinte și-a îmbunătățit recordul. Și nu cu 5, 10 sau 15 centimetri.

Așa cum spuneam, Raul Filimon nu are limite. Drept urmare, a aruncat greutatea de 6 kilograme la 18,94 metri! O performanță cu atât mai notabilă, cu cât ea nu a fost una izolată, Raul trecându-și în cont la această ediție a Memorialului și o aruncare de 18,90m.

„Rezultat mare, foarte mare, dar în conformitate cu potențialul, ambiția și încrederea lui Raul Filimon. Ușor-ușor, ne apropiem de 19 metri. Iar dacă totul merge bine, fără accidentări, ar trebui ca la vară Raul să depășească 20 metri. Nu punem presiune, nu ne grăbim, iar faptul că el aruncă în mod constant bine este cel mai important”, a punctat antrenoarea campionului în vârstă de numai 17 ani, Mihaela Melinte.

„Visul meu este să devin campion mondial. Dar nu de juniori, ci de seniori”, declara, pentru „Deșteptarea”, zilele trecute, Raul Andrei Filimon. Iar la cum se așează lucrurile, Raul are toate șansele de a călca pe urme antrenoarei sale în materie de mare performanță.