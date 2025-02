Atletism/ Finala Campionatului Național de Sală U18: CSȘ Bacău, atac la medalii

Sâmbătă și duminică, Sala de Atletism „Ioan Soter” din Capitală va găzdui finala Campionatului Național Indoor Under 18 la atletism. În bătălia pentru medalii este angrenat, cu un rol de prim-plan, și Clubul Sportiv Școlar Bacău.

Gruparea băcăuană se va prezenta cu un lot valoros de juniori, toți componenții săi fiind pretendenți la podium. Lideră este proaspăta campioană balcanică Under 20, Daria Vrînceanu, care va concura în probele de triplusalt, lungime și 200 m.

Daria Vrînceanu nu este singura sportivă antrenată de Cristi Nemțeanu la CSȘ Bacău ce va concura la finala din acest weekend. Ei i se alătură Amelia Negulescu (triplusalt, 400 m, 60 m garduri), Alessia Burcă (400 m, 200 m) și Andrei Mihalache (triplusalt, lungime).

Last, but not least, cadrul atleților de la CSȘ Bacău cu șanse mari la medalii este completat cu elevul Marianei Sârbu, David Sârbu, ce va ataca podiumul național la triplusalt.

Finala Campionatului Național de Sală U18 va avea două reuniuni: sâmbătă, 15 februarie, între orele 13.00 și 18.00 și duminică, 16 februarie, în intervalul orar 9.00- 14.00.