Atletism/ CN Under 20: SCM Bacău, speranțe pentru Europenele de Juniori

La Naționalele de profil de la Craiova, Adnana Vrînceanu, Ștefania Zediu și Ramona Verman și-au confirmat forma bună în vederea CE din Israel, de la începutul lui august

Titluri naționale + recorduri personale= speranțe pentru Europene. Calculul este simplu atunci când vorbim de campioane precum Adnana Vrînceanu, Ștefania Zediu (ambele antrenate de Cristi Nemțeanu) și Ramona Verman (pregătită de Aura Balaban). Cele trei atlete legitimate la SCM Bacău și-au confirmat forma bună și la Campionatele Naționale Under 20 derulate la finalul săptămânii trecute, la Craiova. Adnana s-a laureat campioană națională la 200 m, cu timpul de 24,66 secunde și vice-campioană națională atât la triplusalt, cu 12,58 metri, cât și 100 m, cu un rezultat echivalent cu un record personal: 12,10 sec. Ștefi a cucerit și ea titlul național la 800 m, acolo unde a înregistrat un record personal (2:09.97) și bronzul la 400 m, de asemenea cu un Personal Best: 55,69. În fine, Ramona a dominat și de această dată proba de săritură în lungime, pe care a câștigat-o cu o săritură ce a măsurat 6,19 m. Rezultatele celor trei campioane sunt cu atât mai importante, cu cât la orizont (7-10 august) se află Europenele Under 20 de la Ierusalim, competiție la care Adnana Vrînceanu va participa la triplusalt (existând însă șanse ca ea să-și facă baremul și la 200 m), Ștefania Zediu la ștafetă 4×400 m (cu posibilitatea unei calificări și la 400m), iar Ramona Verman la lungime. „Merită notat că rezultatele de la Craiova au fost obținute în condiții meteo foarte solicitante, cu o temperatură resimțită de aproape 40 de grade”, a punctat antrenorul SCM Bacău, Cristi Nemțeanu. Pe lângă performanțele obținute de trio-ul de la SCM Bacău, Campionatele Naționale de juniori de la Craiova au înregistrat rezultate foarte bune și în contul atleților CSM Onești, cei mai multți dintre ei însă cu dublă legitimare. Astfel, Cosmina Balaban (LPS Brăila/ CSM Onești) și-a adjudecat probele de 100 m (cu timpul de 12.06) și 100 m garduri (13,72), ea clasându-se a doua la 200 m feminin (24,87), la fel ca și Mario Cobjuc (LPS Brăila/ CSM Onești) la 200 m masculin (21,89). La 110 m garduri, Cobjuc s-a poziționat al treilea, cu un timp de 14,58, proba fiind câștigată de colegul său de la LPS Brăila/ CSM Onești, Darius Techiu, cu 14,06. Alexandra Ștefania Uță (CS Vâlcea/ CSM Onești) s-a laureat campioană națională la 400 m (52,52) și la 400 m garduri (57,75), în timp ce la înălțime feminin, Bianca Coșerariu (CSȘ Unirea Iași/ CSM Onești) și Raluca Răduca (CSM Onești/ CSȘ 6 București) au ocupat locurile 2 și 3, cu 1,60 m, respectiv 1,50 m, iar la lungime masculin, Marian Iordache (Rapid București/ CSM Onești) a urcat pe treapta a doua a podiumului, cu 7,15 m. Sportivii CSM Onești cu dublă legitimare au fost protagoniști și la ștafete. Astfel, ștafeta masculină de 4×100 m, formată din Darius Techiu, Vlad Turcu, Cosmin Iordache și Mario Cobjuc a cucerit titlul național cu 42,88 secunde, la fel ca și cea feminină de 4×400 m care, în alcătuirea Raluca Răduca, Bianca Coșerariu, Xenia Berghi și Raisa Diaconescu a trecut prima linia de sosire cu timpul de 3:58, 89. În fine, cu o singură excepție (sulițașul Vlad Turcu, de la Liceul Teoretic Carei/ CSM Onești, câștigător cu un rezultat de 66,60 m), oneștenii nu au avut nevoie de dublă legitimare pentru a termina pe podium probele de aruncări. Astfel, Alexandra Maria Iacob s-a încununat campioană la ciocan (54, 28 m), iar Daria Chițu, la disc (44, 79m), tot la disc Lara Pădure clasându-se a treia, cu 37,07m.