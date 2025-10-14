„Atingem Cerul” — când știința se învață cu mâinile și cu inima

Într-o dimineață blândă de octombrie, liniștea din jurul Observatorului Astronomic „Victor Anestin” din Bacău e spartă doar de pașii vizitatorilor care urcă treptele cu un zâmbet curios. Nu vin să privească prin telescop — vin să atingă cerul, la propriu.

Proiectul „Atingem Cerul”, derulat de Complexul Muzeal de Științele Naturii „Ion Borcea” cu sprijinul Administrației Fondului Cultural Național și al Consiliului Județean Bacău, reușește ceea ce mulți ar fi crezut imposibil: să transforme astronomia într-o experiență tactilă, accesibilă și emoționantă pentru persoanele cu deficiențe de vedere și auz.

Cerul care se simte sub degete

„Pentru mulți dintre participanți, este prima dată când văd o constelație – dar nu cu ochii, ci cu mâinile”, spune unul dintre muzeografi, în timp ce un grup de membri ai Asociației Nevăzătorilor din România – filiala Vaslui explorează cu delicatețe o planșă în relief. Sunt doar 20 de participanți la acest prim atelier, dar energia lor umple toate cele șase săli ale Observatorului.

Prin acest proiect, instituția a amplasat pupitre tactile 3D, planșe în relief și ghidaje audio și video în limbaj mimico-gestual. Informația științifică devine astfel accesibilă tuturor, indiferent de limitările senzoriale.

Piesa centrală este însă o adevărată bijuterie a pedagogiei senzoriale: „bolta cerească tactilă” — un instrument unic, care permite celor prezenți să simtă cu degetele forma și poziția constelațiilor, mișcarea planetelor și chiar să înțeleagă fenomene complexe, precum eclipsele sau zilele și nopțile polare.

„E ca și cum ai citi universul în braille”, spune unul dintre participanți, mângâind atent conturul unei stele modelate în relief.

Știința care se ascultă și se atinge

După atelierul de astronomie, grupul se mută la Vivariul Bacău, acolo unde știința prinde viață – sau, mai bine spus, textură. Participanții ating carapacea unei țestoase, pielea unui șarpe, pene de păsări naturalizate, ba chiar și solzi de pește.

„Pentru noi, lumea se învață altfel. Nu din imagini, ci din senzații. Aici, fiecare atingere e o descoperire”, mărturisește o doamnă din grup, zâmbind larg.

Atmosfera e una caldă, curioasă, uneori plină de uimire copilărească. Muzeografii explică cu calm și pasiune, adaptând fiecare detaliu. Nimeni nu se grăbește. Timpul, la fel ca universul, pare să se dilate.

O poartă deschisă către incluziune

Proiectul „Atingem Cerul” se desfășoară din iunie până în octombrie 2025, însă efectele sale vor fi de lungă durată. Observatorul Astronomic „Victor Anestin” devine, astfel, primul spațiu cultural din județ adaptat integral pentru persoanele cu dizabilități senzoriale – o realizare ce marchează un pas major spre incluziune reală în domeniul cultural și educațional.

„Ne dorim ca toți vizitatorii, indiferent de abilități, să poată simți frumusețea științei”, explică reprezentanții Complexului Muzeal. „Astronomia este despre mirare, despre a privi și a înțelege. Acum, mirarea devine accesibilă și celor care nu pot privi cerul – dar îl pot atinge.”

Seria de workshop-uri va continua și în lunile următoare, cu noi grupuri de participanți și experiențe adaptate.

Într-o lume în care prea des se vorbește despre distanțe și bariere, Observatorul Astronomic din Bacău reușește să le topească pe toate. Aici, cerul nu mai e doar deasupra noastră – e în palmele fiecărui vizitator.