Atenție, șoferi! Transport agabaritic de 240 de tone pe Centura Bacăului – restricții în trafic

În perioada 8 – 17 august 2025, un transport cu depășiri de gabarit, ce are ca destinație Ucraina, va tranzita inclusiv Varianta Ocolitoare Bacău (A7 – Centura Bacăului). Vehiculul transportă un transformator uriaș cu o masă totală de 240 de tone, lungime de 50 metri, lățime de 4 metri și înălțime de 5,2 metri.

Traseul complet al transportului este: Agigea RORO PTF – DN39A – DN39 – A4 – DN3 – Murfatlar – DN22C – Medgidia – DN2A – Țăndărei – DN2A – Slobozia – DN2A – Urziceni – DN2 – A7 – DN2 – VO2P (Varianta Ocolitoare Suceava) – DN2 – Siret PTF.

Deplasarea se va face cu viteză redusă, maximum 70 km/h, conform OUG 195/2002, iar etapele vor fi stabilite de poliția rutieră, care va asigura escorta. Transportul va fi suspendat dacă sunt emise coduri galben, portocaliu sau roșu pentru fenomene meteo periculoase.

Autoritățile îi îndeamnă pe conducătorii auto să manifeste prudență și să respecte indicațiile echipajelor de poliție pe durata tranzitului transportului agabaritic.