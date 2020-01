În Colegiului Național „Vasile Alecsandri” Bacău funcționează Astroclubul Perseidele coordonat de domnul prof. dr. Ovidiu Buhucianu și de doamna prof. dr. Teona Codreanu și este destinat elevilor pasionați de astronomie și astrofizică.

În cadrul astroclubului, în fiecare zi de marți începând cu ora 16.00, domnul profesor Ovidiu Buhucianu predă cursul de Astronomie și Astrofizică, care se desfășoară în amfiteatrul colegiului, cu elevii noștri, fără a fi percepute taxe sau alte contribuții financiare din partea părinților/elevilor participanți, conform O.M.E.N. nr. 5002/02.12.2014, art. 3.

Activitățile desfășurate în cadrul astroclubului facilitează dezvoltarea personală a elevilor, conduc la însuşirea unor cunoştinţe teoretice și practice de astronomie și astrofizică, la nivel de înaltă performanţă şcolară de către elevi şi constituie o rampă de lansare pentru participarea elevilor la concursuri județene, naționale și internaţionale.

Astfel, elevii care frecventează acest club au participat la Concursul Național de Astronomie şi Astrofizică „Marin Dacian Bica”, desfăşurat la Voroneţ, județul Suceava, din cadrul Taberei Naţionale de Astronomie şi Astrofizică, concurs cuprins în calendarul activităţilor Comisiei Naționale a României pentru UNESCO, aflat şi în calendarul concursurilor naţionale ale Ministerului Educației și Cercetării.

În anul școlar 2019-2020, elevul Codrin Cristea a obținut premiul III și medalie de argint la Concursul Național de Astronomie şi Astrofizică „Marin Dacian Bica”.

De asemenea, în cadrul clubului au fost inițiate, de către profesorii coordonatori, două proiecte educaționale județene, fără finanțare M.E.N., care au fost aprobate și înscrise în Calendarul Județean al Proiectelor/Competițiilor Școlare 2019, al I.S.J. Bacău, iar în acest an școlar a fost aprobată a doua ediție pentru aceste două proiecte educaționale județene care sunt în derulare: Astroclubul Perseidele și Creative Astronomy in English.

Proiectul Creative Astronomy In English derulat în anul şcolar 2018-2019, editia I, proiect județean, a propus activități „Content and Language Integrated Learning” (CLIL) care se evidențiază prin abordările de tip cross-curricular, asigurarea accesibilităţii conţinuturilor, dezvoltarea de abilităţi în utilizarea tehnologiilor informaţionale şi de comunicare și utilizarea evaluării drept instrument de dezvoltare a potenţialului elevilor.

La Concursul de prezentări știintifice în limba engleză (2019) în format electronic, desfășurată în cadrul proiectului Creative Astronmy in English, cu tema: My Favourite Piece of Sky, elevii alecsandrieni au obținut premii și mențiuni după cum urmează:

Spiridon Alexandra (Iuri Gagarin First Man in Space) – premiul I, Theodora Racheru (Did We Land on the Moon) – premiul I, Grigoraș Corina – Ionela (Stars and Constellations) – premiul I, Theodor Turcu – (Aliens) premiul I, Duhalmu Marina-Roxana (Constellations) premiul II, Busuioc Stefan Teofil (Mars) – premiul II, Laslău Denisa-Ioana ( The Moon) – mentiune, Oprea Miruna – Ștefana (Jupiter) – mentiune, Ciobanu Andrei (Mars) – mentiune, Jaleanu Andrada-Marina (Saturn) – mențiune.

Activitățile propuse pentru a fi desfășurate în acest proiect au fost realizate în totalitate conform calendarului propus inițial și au fost implicați elevii colegiului. Profesorii și elevii implicați au desfășurat în această perioadă activități diverse, cum ar fi: modelarea sistemului solar, folosind materiale reciclabile; explorarea spațiului în mediul on-line; postere tematice; creații și eseuri pe această temă; lecții tematice în limba engleză; dezbateri și proiecții video despre misiunile spațiale, în limba engleză, activități CLIL. Elevii au lucrat în grupe și au pregătit produsele finale: blog, site web, sau un film cu durata de 10 minute. Cel mai bun produs final a fost înscris la prima ediție a concursului național Săptămâna Spațiului Cosmic-2019, coordonat la nivel global de către Organizația Națiunilor Unite, cu sprijinul World Space Week Association (WSWA), care se regăsește în Calendarul Competițional al M.E.C. Filmul realizat de elevii Sion Tudor, David Dumitru și Mihnea Stanciu, în limba engleză, a obținut locul 5 la nivel național.

Toate activitățile desfășurate în cadrul proiectului cât și diseminarea rezultatelor sunt evidențiate pe pagina de eveniment de pe site-ul colegiului http://cnva.ro și pe pagina oficială de facebook a colegiului. Proiectul local a fost înscris pe site-ul WSW 2019 și poate fi accesat pe site-ul https://www.worldspaceweek.org.

Elevilor li s-au oferit exemple de facilitare a înţelegerii şi învăţării de cunoştinţe din domeniul astronomiei și astrofizicii, în limba engleză, prin intermediul site-urilor specializate, învăţarea şi evaluarea autentică fiind centrate pe elev. Acest proiect a facilitat cooperarea pentru un scop comun și a încurajat reflecţia participanţilor asupra propriului proces de învăţare. Activităţile desfășurate în cadrul proiectului au contribuit la dezvoltarea abilităţilor organizatorice, de asumare de roluri într-o echipă, de elaborare de produse finale în echipă și la conştientizarea necesităţii învăţării și continuării învățării limbilor străine, ca mijloc de comunicare, site-urile accesate de elevi, materialele studiate fiind în limba engleză.

„Activitățile derulate în cadrul Astroclubului Perseidele conduc la formarea abilităţilor în rezolvarea de exerciţii, probleme, măsurători astronomice şi analiza datelor, din domeniul astrofizicii, reperarea planetelor, constelațiilor, stelelor, galaxiilor, nebuloaselor, roiurilor stelare, etc. Laboratorul de fizică al Colegiului Național «Vasile Alecsandri» Bacău este dotat cu două telescoape și două lunete cu care elevii desfășoară sesiuni de observații astronomice pe firmament”.

Prof. dr. Ovidiu Buhucianu, inspector școlar pentru fizică

„Activitățile desfășurate în cadrul Astroclubului Perseidele oferă beneficiarilor direcți şi indirecți ceea ce așteaptă și au nevoie: educație de calitate, individualizarea învățării, promovarea unui comportament moral pozitiv și participarea la activități extrașcolare.”

Prof. dr. Teona Codreanu, director adjunct

Ilaria Bisoc, clasa a XI-a F