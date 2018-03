Despre sistemul sanitar din România, unul destul de precar, s-a scris și s-a vorbit aproape cât toată istoria la un loc. În această multitudine de neajunsuri și eșecuri au început, timid, să apară mici-mari realizări care să ne dea speranțe. Un asemenea caz îl întâlnim azi în Bacău, odată cu deschiderea Papillon Clinique, un obiectiv realizat din ambiția unor oameni de a demonstra că se pot face și lucruri frumoase. Papillon Clinique este un centru de recuperare pentru copiii diagnosticați cu deficiențe de dezvoltare fizică și psihică, respectiv Tulburări din Spectrul Autist. Clinica este situată pe str. Bucium nr. 83, în partea de nord a orașului.

Despre acest obiectiv am vorbit cu domnul Claudiu Ioniță, inițiatorul acestui proiect.

– Cum v-ați gândit să dezvoltați acest proiect?

– Observând că în piața Bacăului nu există un astfel de centru, ne-am decis să înființăm o clinică de terapie multidisciplinară.

În orașul nostru nu avem o clinică ce poate să ofere posibilitatea familiilor, care au un copil diagnosticat cu Tulburări din Spectrul Autist, să beneficieze de terapie de recuperare, ci se oferă doar educație comportamentală. Terapia de recuperare nu se rezumă la exerciții la masa de lucru. La Papillon Clinique dorim să ne ocupăm atât de recuperarea copilului, cât și de recuperarea părinților. Până acum, am observat că în Bacău, în momentul în care o familie vine cu un copil pentru o evaluare sau să i se pună un diagnostic, aceasta primește recomandarea de a merge către un psiholog sau un centru de recuperare pentru copil. Familia se prezintă cu copilul unde i s-a recomandat și, acolo, acesta beneficiază de educație comportamentală. Se omite însă terapia de recuperare a copilului și consilierea părinților.

Din păcate, se omite personajul semnificativ din viața copilului – părintele. Acesta nu primește atenția, consilierea, informarea de care are cu adevărat nevoie. Există cazuri în care părintele este suficient de pregătit sau conștient să se adreseze el din proprie inițiativă unui specialist. La Clinica Papillon avem un principiu important: clientul este de fapt familia, un întreg! Părintele care vine la clinică este puternic afectat emoțional, mutilat emoțional, și are nevoie de consiliere și îndrumare.

– Cum v-a venit această idee?

– Ideea înființării acestui centru ne-a venit atunci când am cunoscut și am urmărit îndeaproape cazul unui copil cu blocaj emoțional și de comunicare, ai căror părinți nu știau unde și cui anume să se adreseze, din tot ceea ce există pe piața orașului.

Prima reacție a unui părinte este să acceseze internetul, pentru că nu toți medicii pediatri sau cei de familie pot interveni prompt în astfel de situații. Se întâmplă adesea să nu facă la timp trimiteri și recomandări către specialiști sau deloc.

– Ce ne puteți spune despre aceste terapii?

– În primul rând pot spune că, activitatea de terapie psihologică în România este destul de nereglementată, să spunem așa, fiecare terapeut sau psiholog face evaluări după cum crede el și se întâmplă chiar să dea diagnostice după propriile interpretări.

Cred că, pentru a se pune corect un diagnostic, persoana care face evaluarea are nevoie să se conecteze cu copilul și să interacționeze cu el de mai multe ori. Fiecare copil are personalitatea lui și manifestările lui. Dacă evaluatorul nu se conectează cu copilul, rezultatul evaluării ar putea fi distorsionat, fiind fie neclar, fie greșit.

– Sunteți terapeut?

– Eu nu sunt specialist, dar sunt calificat prin studii post universitare autorizate de Ministerul Muncii și Ministerul Educației să fac terapii cu copii diagnosticați cu deficiențe de dezvoltare. Am făcut cursuri, m-am calificat și am participat ca și co-terapeut la recuperări, dar pentru Papillon Clinique am angajat specialiști.

– De unde v-ați inspirat pentru acest nume „Papillon Clinique”?

– „Papillon” vine din franțuzescul „fluture”, și am ales acest nume pentru că una dintre manifestările copiilor cu blocaj emoțional și ale copiilor cu autism este un gest ce ține de hiperkinezie – fluturatul involuntar al mânuțelor, unul dintre motive fiind incapacitatea lor de a-și exprima trăirile.

– Ce metode propuneți la Papillon Clinique?

– Copilul împrumută din comportamentul adultului, dar și din emoția acestuia. În cazul terapiei intensive, de o lună, copilul va interacționa cu minim trei specialiști (o intervenție pe trei planuri: cognitiv, emoțional și motric). Este important ca terapeuții respectivi să aibă energia și starea pozitivă necesară, astfel încât să motiveze și să inducă copilului un anumit comportament. În afară de acestea, concomitent, noi ne ocupăm și de părinți, astfel încât, după această lună de terapie intensivă, părintele să fie cel care va induce copilului starea emoțională adecvată și starea comportamentală, pentru că, este foarte important și repet: copilul împrumută din emoția și comportamentul părintelui! Un părinte, care are diverse activități casnice sau sociale, ignoră copilul și îl lasă în fața televizorului, nu este un părinte prea responsabil. Sunt de părere că un părinte responsabil înseamnă un părinte care să interacționeze cu copilul, un părinte care să încurajeze copilul, care să împrumute copilului emoția pozitivă pe care o are. Atunci copilul va fi deblocat și va putea să-și dezvolte abilitățile.

În afara terapiilor de recuperare, oferim posibilitatea părinților din Bacău să își înscrie copiii la Atelierele de Dezvoltare Personală și Conștientizare, care au ca scop dezvoltarea abilităților de comunicare, relaționare și comportamentale. În fiecare seară, de la orele 18.00 avem Ateliere de Dezvoltare Personală și Conștientizare pe patru grupe de vârstă, de la 1 la 7 ani.

– Practic, ce se întâmplă la Papillon Clinique?

– În primul rând trebuie să precizez că funcționăm într-un spațiu locativ modificat, complet renovat și adaptat cerințelor unei clinici. Are încălzire în pardoseală, pentru că cei mici își vor desfășura activitate preponderent pe podea. Clinica este prevăzută cu un studiou de terapie intensivă și de ateliere, cu antecameră, de unde părinții își pot vedea copiii, pot asista la terapii și la ateliere, pentru a împrumuta din comportamentele terapeuților și a fi consiliați. Această acțiune este parte integrantă a actului terapeutic și de consiliere. Studioul este prevăzut cu un geam mare, care pe interior este oglindă, iar în exterior permite vizionarea de către părinți. Avem și cabinet de Kinetoterapie pediatrică, adaptat în funcție de diagnosticul și de evaluarea pe care o facem. Mai există în centrul nostru și o salină artificială, unde se face haloterapie clinică.

– Cu ce finanțare ați realizat acest obiectiv?

– Dotarea tehnologică a fost realizată prin programul de finanțare „Start Up Nation”, iar amenajările și spațiul au fost suportate de către noi din fonduri proprii.

– Ce ne puteți spune despre personalul clinicii?

– Echipa Papillon Clinique este foarte bine pregătită fiind calificată pentru fiecare specializare în parte. Avem psihologi, psiholog clinician, consilieri de dezvoltare personală, kinetoterapeuți și pedagogi de recuperare. Știu că mai sunt și alte centre asemănătoare, dar, din cunoștințele mele, niciuna nu oferă terapie multidisciplinară complexă. La Papillon Clinique evaluarea se face multidisciplinar, cu ajutorul unor soft-uri, manuale de școlare și testări autorizate de Colegiul Psihologilor din România. Diagnosticul nu trebuie dat în câteva ore, diagnosticul trebuie dat după minim trei intervenții diferite și multidisciplinare.