Asociația Betania, trei decenii de implicare în viața băcăuanilor

Anul 2025 este anul în care Asociația Betania sărbătorește 30 de ani de implicare și dăruire în societatea noastră, 30 de ani de sprijin pentru băcăuani. În toți acești ani, Betania a derulat proiecte și programe adresate persoanelor cu dizabilități, copiilor cu autism, oferindu-le sprijin dar și consiliere sau servicii sociale.

De curând, Asociația Betania a marcat acest bilanț printr-un eveniment „porți deschise”, moment în care am stat de vorbă cu cel care a pus bazele acestui concept, Andre Muit – președintele asociației, și care a avut plăcerea să răspundă unor întrebări pentru cititorii Deșteptarea.

-Au trecut 30 de ani de când ați înființat „Betania”, o asociație care practic este legată strict de numele dumneavoastră. Ce gânduri vă încearcă după atâția ani?

Betania nu mai este de mult un proiect personal, ci o comunitate de oameni dedicați, care cred că binele se poate construi zi de zi, prin fapte concrete. Am spus de multe ori că Betania este o minune, și exact asta simțim și acum, la 30 de ani de la început. O minune născută din muncă, încredere și solidaritate, dar mai ales din dorința de a fi o mână de ajutor pentru miile de persoane care ne-au trecut pragul. Să pornești ceva în România și să menții, timp de trei decenii, la standarde înalte de profesionalism și umanitate nu este deloc simplu. De aceea spunem mereu că Betania a reușit nu datorită unui om, ci datorită unei echipe implicata și unei comunități care a crezut în ceea ce facem.

-Știu că prima data ați venit în România, chiar după Revoluție, în 1990. Ce v-a determinat să alegeți România și de ce orașul Bacău?

Am venit în România în februarie 1990, pentru prima dată, impresionat de imaginile care se difuzau în vestul Europei după Revoluție. Aveam 19 ani și, cu dorința de a da o mână de ajutor, am plecat împreună cu un grup de oameni și șase mașini încărcate cu tot ce era nevoie: alimente, haine, medicamente. Eram printre primii care au trecut munții, pentru că majoritatea ajutoarelor se opreau în vestul țării. Așa am ajuns la Suceava și apoi la Bacău. Aici s-au legat primele contacte, iar până în 1995 am venit de mai multe ori în vizită pentru a iniția proiecte. De la distanță lucrurile mergeau destul de greu, așa că fundația din Olanda a considerat că e nevoie de o persoană prezentă permanent, „la fața locului”. Inițial, planul era să rămân trei ani. Între timp, acei trei ani s-au transformat în treizeci…

-Nu a fost greu la început? Dar pe parcurs?

Începutul Betaniei nu a fost ușor. De la a învăța limba română până la a înțelege cum funcționează sistemele locale, mai ales cel social, care la acea vreme era aproape inexistent, totul a fost o provocare. De aceea am spus mai devreme că Betania este o minune. A fost nevoie de multă perseverență și răbdare. Au existat momente în care am simțit că nu mai putem merge mai departe, dar de fiecare dată am găsit puterea să continuăm. Pe parcurs am întâlnit oameni extraordinari, exact la momentul și în locul potrivit, care ne-au oferit sprijin și încredere. Desigur, au fost și situații dificile, când ni s-au pus bețe în roate, dar am încercat mereu să trecem peste și să ieșim mai puternici din fiecare provocare.

-Au trecut 30 de ani. Ce realizări aveți?

Primul nostru proiect important a fost Centrul de zi pentru copii cu dizabilități fizice, deschis pe 1 octombrie 1998. Au urmat Centrul „Lalelelor” pentru copii abuzați și neglijați și Centrul de integrare a tinerilor. În paralel, am derulat peste 40 de proiecte în domeniul învățământului profesional din Bacău, am renovat patru secții ale Spitalului Județean Bacău și, cu ajutorul voluntarilor din Olanda, am construit trei școli și șapte dispensare în mediul rural. În linii mari, vorbim despre sute de proiecte realizate de-a lungul anilor, ar fi imposibil să le menționăm pe toate aici. Astăzi, Betania înseamnă două centre terapeutice moderne în Bacău și Roman, un Centru de Integrare a Tinerilor în Bacău și București, un Centru de zi pentru persoane cu dizabilități intelectuale, un Centru de recuperare, precum și programe de burse școlare și sprijin pentru familiile aflate în dificultate. Un aspect extrem de important este că Betania a devenit, de-a lungul timpului, un adevărat ambasador al orașului Bacău. Mii de persoane din vestul Europei, voluntari, donatori, parteneri, diplomați, oameni de afaceri, au venit aici datorită activităților noastre, iar multe colaborări s-au transformat în investiții și prietenii durabile care au contribuit la dezvoltarea regiunii. De asemenea, am dezvoltat inițiative de economie social, cum sunt Hostel Holland sau Ferma Bettine, care asigură sustenabilitatea proiectelor noastre și oferă locuri de muncă persoanelor vulnerabile. Dar, dincolo de toate realizările, cea mai mare reușită rămâne echipa Betania: o echipă de specialiști dedicați, cu experiență, care fac zilnic diferența în viețile celor pe care îi sprijinim.

-Ce ne puteți spune de echipa pe care ați construit-o la Betania?

Echipa este cea mai mare forță a Betaniei. În spatele fiecărui proiect și a fiecărui rezultat se află oameni dedicați, care cred cu adevărat în ceea ce fac. De la început am știut că nu poți construi o organizație solidă fără profesioniști și fără suflet, iar astăzi ne bucurăm să avem ambele. Mulți dintre colegii noștri sunt alături de Betania de peste 10, 15 sau chiar 25 de ani ,o dovadă a loialității și a încrederii reciproce.

-De-a lungul timpului ați derulat multe proiecte. A fost vreunul special pentru dumneavoastră?

Fiecare proiect are o poveste și un impact unic, dar dacă ar fi să alegem unul cu adevărat special, am spune că este Centrul „Delfinul”, destinat copiilor cu tulburări din spectrul autist. Este un proiect construit pas cu pas, cu multă răbdare și dedicare, care a crescut odată cu echipa și cu nevoile comunității. „Delfinul” nu este doar un centru de terapie, ci un loc unde familiile găsesc sprijin, înțelegere și speranță. Aici am văzut poate cel mai clar cum munca consecventă și abordarea profesionistă pot schimba vieți. Dar și celelalte proiecte , cele pentru tineri care ies din sistemul de protecție, pentru persoanele cu dizabilități intelectuale, pentru familiile aflate în dificultate , ne sunt la fel de dragi. Fiecare dintre ele a însemnat un pas înainte spre o comunitate mai empatică și mai solidară.

-Să vorbim puțin și de beneficiarii dumneavoastră….

Beneficiarii reprezintă punctul central al misiunii noastre. În spatele fiecărui peroane există o poveste de viață, o familie, o luptă și o speranță. Am învățat că ajutorul nu înseamnă doar sprijin material sau terapie, ci mai ales încredere, răbdare și respect pentru demnitatea fiecărei persoane. De-a lungul anilor am văzut copii care au făcut primii pași sau au spus primele cuvinte la centrele noastre, tineri care au reușit să se integreze în societate și familii care au găsit din nou echilibru și speranță. Unii dintre foștii beneficiari sunt astăzi adulți independenți, părinți, chiar și colegi în echipa Betania, iar asta este cea mai frumoasă confirmare că munca noastră are sens. Pentru noi, fiecare om care trece pragul Betaniei contează. Nu există „cazuri”, există oameni, iar misiunea noastră este să le fim alături atât timp cât au nevoie.

-Meritele dumneavoastră au fost recunoscute de societatea băcăuană și astfel ați fost distins cu titlul de „Cetățean de Onoare”. Cât de mult a contat pentru dumneavoastră acest aspect?

Așa este, sunt Cetățean de Onoare al municipiului Bacău din anul 2004. A fost un moment emoționant și o onoare deosebită, nu doar la nivel personal, ci pentru întreaga echipă Betania. Am privit acest titlu ca pe o recunoaștere a muncii comune, a implicării și a perseverenței noastre. De asemenea, sunt Cetățean de Onoare și în alte două localități din județul Bacău, iar în anul 2022 am avut surpriza de a fi numit Cavaler al Ordinului „Oranje-Nassau” de către Regele Willem-Alexander al Țărilor de Jos. A fost o distincție înaltă, primită cu inimă deschisă, dar și cu un sentiment aparte, după trei decenii de muncă în România, a fost emoționant să descopăr că recunoașterea a venit din partea Casei Regale a Țărilor de Jos, si nu din partea Guvernului României. În orice caz, am primit toate aceste distincții cu respect și modestie, considerându-le nu merite personale, ci rezultate ale unei munci comune, a echipei Betania și a tuturor celor care au crezut în această misiune.

-De obicei la aniversare se trage linie și se face bilanțul. Nu vrem să facem asta acum, ci vreau să privim către viitor.

Privind spre viitor, ne dorim ca Betania să rămână o voce activă în schimbarea în bine a legislației privind finanțarea serviciilor sociale. După 30 de ani de muncă, știm cât de important este ca aceste servicii să fie susținute corect și stabil, pentru ca munca specialiștilor și nevoile reale ale oamenilor să fie respectate.

Visăm la o societate în care fiecărui copil îi sunt respectate drepturile și primește respectul cuvenit, iar sprijinul social este privit ca o investiție, nu ca o cheltuială. Vom continua să construim parteneriate, să inovăm și să fim alături de comunitate. cu aceeași credință simplă: binele se face zi de zi, cu oameni, pentru oameni, pentru că ne pasă.