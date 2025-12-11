ASOCIAȚIA AGRICOLA – partener autentic pentru alimentație sănătoasă, educație, cultură și sport

Asociația AGRICOLA – Neam de Gospodari a continuat și în anul 2025 să se implice în beneficiul comunității băcăuane sprijinind peste 35 de proiecte sociale-educative-sportive dedicate oamenilor care doresc să facă alegeri sănătoase pentru creșterea calității vieții lor.

2025 în cifre de gospodari

Pentru Asociația AGRICOLA, anul 2025 a însemnat proiecte în sfera educației – culturii care au totalizat 250 mii lei, cazuri sociale/ umanitare sprijinite cu 410 mii lei, unități medicale și conferințe medicale – sprijin de 69 mii lei, inițiative sportive = 50 mii lei, finanțare pictură la Catedrală – 500 mii lei.

“Toate proiectele dezvoltate ori sprijinite financiar de Asociația AGRICOLA – Neam de Gospodari contribuie, pe cât posibil, la o viață mai bună: suntem Partener în 35 de proiecte dedicate în principal comunității băcăuane, proiecte care au cumulatîn 2025 un buget de aproximativ 1.600.000 lei. Alături de colegul meu, Cristian Călin – vicepreședintele Asociației, mulțumesc colegilor noștri direct implicați: Roxana Șmil Tocilă (director executiv), Irina Anton și Răzvan Varariu, precum și partenerilor-finanțatori fără care n-ar exista programe relevante de responsabilitate socială. Fiecare sprijin pentru proiecte social – educative, sportive, culturale, de îmbunătățire a calității vieții face diferența pentru mulți oameni. Vom continua cu aceeași încredere ceea ce am început în urmă cu șapte ani: să fim un partener activ, autentic al comunității băcăuane, dedicat oricărei inițiative care ne face mai umani, mai utili, mai creativi și întreprinzători”. (Daniel Bitere – Președinte Asociația AGRICOLA)

Gustul care face bine copiilor

În perioada 2022-2023, în cadrul poiectului Gustul care face bine, Asociația a dezvoltat împreună cu specialiști din diverse domenii mai multe Ghiduri destinate alimentației sănătoase a copiilor preșcolari, a acelora cu afecțiuni oncologice, famililor care optează pentru un stil de viață sănătoasă, pentru prevenția obezității infantile.

Iată că, urmând acest traseu de identificare a nevoilor umane de a avea acces la recomandări și informații prețioase, specializate, dar și la rețete sănătoase și gustoase, Asociația AGRICOLA a finalizat în 2025 pentru continuarea acestui proiect, respectiv un nou Ghid, intitulat: Marii campioni mănâncă bine! Sport și nutriție sănătoasă, care și-a propus să ajute familiile cu copiii care practică sportul de amatori sau de performanță.

Materialele informative sunt susținute prin implicarea unor specialiști din diverse arii de competență (chef bucătar, nutriționist, kinetoterapeut), dar și prin interviuri la cald cu personalități sportive ale prezentului. Principalii parteneri în realizarea acestui Ghid sunt: Bogdan Vasile – nutriție sportivă copii, Chef Cezar Munteanu – meniuri pentru 10 zile (ingrediente, mod de preparare și valorile nutriționale), Cătălina Marchiș – kinetoterapeut, Bogdan Duca – campion ciclism, Constantin Popovici – campion mondial la sărituri în apă de la mare înălțime.

Gustul Viitorului continuă cu elevii de la Liceul Anghel Saligny

Proiectul de suflet al Asociației Agricola continuă: construim noi oportunități pentru ca tinerii liceeni băcăuani interesați de industria serviciilor alimentare să întâlnească mentori care să-i inspire și să-i ajute în construirea carierei.

Cu sprijinul profesorilor de la Liceul Anghel Saligny Bacău, dar și cu know-how-ul lui Chef Ionut Voicu Rusu, venit de la Cluj, un mare profesionist în arta culinară și cu măiestria îndrăgitului lui Chef Petru de la Grand Gourmet, am dat în noiembrie startul celei de-a treia ediții a programului nostru Gustul Viitorului.

Practic, i-am pus pe viitorii bucătari/ cofetari față în față cu unii dintre cei mai mari profesioniști ai domeniului, de la care să învețe direct cele mai moderne tehnici de gătit (pregătirea pizza a fost inedită și îndrăgită) și nu numai.

Această ediție a proiectului Gustul Viitorului, în care Asociația Agricola investește 300.000 lei, se va finaliza în vara anului 2026 cu o Gală dedicată viitorilor chefi bucătari.

