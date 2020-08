Marți, 4 august, desenatorul, ilustratorul, scriitorul, jurnalistul și autor de performance Dan Perjovschji va fi deschide o nouă expoziție la Centrala Artelor din Slănic Moldova și va susține un dialog cu publicul. Centrala Artelor este spațiul în care are loc rezidența internațională In Context/Slănic Moldova, iar proiectul face parte din programul Asociației In Context de regenerare a stațiunii Slănic prin suscitarea interesului tinerilor de aici pentru arta contemporană ca formă de cunoaștere și acțiune colectivă, precum și prin dezvoltarea unui context deschis dialogului artistic internațional.

Dan Perjovschi desenează, încă de acum o săptămână pe fațada de sticlă de 13 metri lungime și 3,5 metri înălțime a fostei centrale termice a Hotelului Venus. Centrala termică a fost reconvertită anul trecut de Asociația In Context în hub de creație și dezbatere.

La organizarea evenimentului au contribuit Primăria Slănic-Moldova, Asociația Prietenii Slănicului, Hotelul Dobru, Vila Teleconstrucția și compania Luiss.

Dan Perjovschi – ne atrage atenția președinta In Contest, Alina Georgiana Teodorescu – este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați artiști români pe scena internațională după 1990. Artistul circulă nonstop, local și global, ca un jurnalist de investigație pe teren: observă, se documentează, citește presa și fluxurile de știri online, vorbește cu oamenii, postează pe Facebook, filtrează surse și imagini, extrage idei și creează în flux. A realizat sute de expoziții și proiecte personale și de grup la MoMA New York, Tate Modern Londra, Kiasma Helsinki, MACRO Roma, Kunsthalle Basel, MAC Marsilia, Bienala de la Veneția, Bienala de la Sydney, etc. A primit premii prestigioase, printre care George Maciunas Award în 2004 și Princess Margriet Award în 2012, ultimul pentru întreaga activitate, împreună cu soția sa, artista Lia Perjovschi. Este ilustrator și comentator la Revista 22 încă de la apariția primului număr în 1990. Locuiește la Sibiu și București.

In Context/Slănic Moldova este un proiect de rezidență artistică internațională inițiat și coordonat de artista Alina Georgiana Teodorescu, născută în Slănic. Început în 2017, programul sprijină creația artiștilor interesați de ecologie și comunitate, dialogul între artiștii români și internaționali, participarea comunității locale și a școlilor din regiune la activitățile din timpul rezidenței, precum și revitalizarea potențialul turistic al stațiunii, puternic afectată de lipsa investițiilor și de migrația economică. Rezidența se încheie cu o expoziție și un festival internațional de muzică experimentală, cu scene amenajate în pădure, în parcul central al stațiunii și la Salina Târgu Ocna.