Joi, 24 februarie, am avut plăcerea să particip, la Galeria Nouă, la vernisajul expoziției ”Între timpi”, care însumează două colecții de lucrări expresive, semnate de artistele Luminița Radu și Bianca Rotaru. În acest context, am decis să îi adresez Luminiței Radu câteva întrebări legate de expoziție, dar și despre cariera sa, la care mi-a răspuns deschis și onest.

Artista și-a început călătoria în lumea creației artistice la Liceul de Artă „Dimitrie Cuclin”, din Galați, apoi a fost studentă la Facultatea de Arte Plastice, Decorative și Design din Iași, la secția Grafică şi în prezent este profesor la Colegiul Național de Artă „George Apostu”, de aproape 20 de ani.

Cred că acest interviu, pe lângă faptul că face referire la vernisajul unei expoziții fascinante, oferă șansa de a privi lumea prin ochii unui om pasionat de munca sa și dornic să se dedice pentru formarea altora.

Daria Humă (clasa a VIII-a): Ce ați vrut să transmiteți prin lucrările din ”Între timpi”? Care este emoția principală a expoziției?

Luminița Radu: Lucrările mele întruchipează o sumă de portrete de copil ce pleacă de la aceeași imagine și prezintă diverse stări ale existenței noastre. Expoziţia are legătura cu timpul nostru – trecut, prezent şi viitor – petrecut în contextul vremurilor incerte şi adaptat preocupărilor care ne aduc echilibrul emoţional.

Daria Humă: Care este legătura dintre creațiile dumneavoastră și cele ale artistei Bianca Rotaru și de ce aveți lucrările expuse împreună?

Luminița Radu: Nu au nicio legătură unele cu altele, sunt preocupările noastre personale, eu, cu ale mele, ea, cu ale ei. Suntem două persoane diferite, dar care empatizează și care-şi doresc să meargă pe același drum. Consider că acesta este un numitor comun al nostru și este un motiv mai mult decât suficient pentru a ne afla pe simeze una lângă alta.

Daria Humă: Dacă ar fi să alegeți o lucrare preferată din această expoziție, care ar fi și de ce?

Luminița Radu: Nu cred că pot să aleg, e ca și cum aș alege dintre cei doi copii ai mei. Acum pe simeză am zece lucrări și toate sunt la fel de importante, de fapt se completează şi împreună devin mai puternice.

„Arta ne face să ne simțim vii”

Daria Humă: Când și cum ați început să desenați?

Luminița Radu: Nu îmi amintesc momentul în care am început să desenez, dar am fost elevă la Liceul de Artă „Dimitrie Cuclin”, din Galați, apoi studentă la Facultatea de Arte Plastice, Decorative și Design din Iași, la secția Grafică. Aceștia au fost anii de educare, după care am studiat individual şi continui s-o fac.

Daria Humă: Ați știut de la început că asta vreți să faceți?

Luminița Radu: Nu m-am gândit la asta vreodată, dar nu cred că s-a întâmplat pur și simplu, nimic nu este întâmplător. La un moment dat, mi-am dorit!

Daria Humă: Este adevărat că e greu să trăiești din artă?

Luminița Radu: Nu știu. Dacă ne referim la a avea bani în buzunar, atunci da, este greu. Arta este hrană pentru suflet, iar mulţi preferă să-şi hrănească doar trupul!

Daria Humă: De ce este arta importantă în viața dumneavoastră și de ce credeți că trebuie încurajată?

Luminița Radu: Arta este cea care ne umple sufletul, ne provoacă trăiri, sentimente, stări, indiferent de ce natură ar fi ele. Arta ne face să ne simțim vii!

Daria Humă: Vă place direcția în care se îndreaptă arta acum, având în vedere că ea se află în continuă schimbare?

Luminița Radu: Schimbarea este vitală, varietatea este necesară! Ne vom întoarce la peniță și la călimară, cu siguranță, pentru că există o perioadă de ciclicitate care ne duce în același punct.

Daria Humă: Fiind profesor, care credeți că este cea mai bună metodă de predare pentru mințile creative?

Luminița Radu: Sunt foarte multe metode de predare adaptate stimulării creativităţii, dar am simțit din partea elevilor mei că experienţa cea mai importantă este cea în care lucrăm împreună în atelier. Discuţiile libere sunt motivaţionale şi creative în acelaşi timp.

Daria Humă: Aveți un mesaj pentru micii artiști sau pentru cei care vor să pornească pe acest drum, dar nu au curajul sau susținerea?

Luminița Radu: Din propria experienţă, un prim pas pe drumul acesta este dorinţa de a simți că vrei sa trăiești pentru artă, apoi munca, susţinerea şi curajul de a experimenta, de a căuta formule proprii de exprimare. Dragii mei, trebuie să vă permiteţi să visaţi, să zâmbiţi şi să fiţi speciali!

Interviu realizat de Daria Humă, clasa a VIII-a, Școala Gimnazială ”Constantin Platon”, elevă la Cercul de jurnalism al Palatului Copiilor Bacău

Foto credit portret: Ovidiu Ungureanu (Chromatique)