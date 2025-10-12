„Arta Naivă în pelerinaj” – Maestrul Ioan Măric, omagiat la 80 de ani printr-un eveniment cultural de excepție la Luncani

Maestrul Ioan Măric, unul dintre cei mai importanți reprezentanți ai artei naive românești, a fost sărbătorit la împlinirea vârstei de 80 de ani printr-un eveniment cultural deosebit intitulat „Arta Naivă în pelerinaj: de la Icoana strămoșească la Altarul Bisericii Noi”.

Expoziția a reunit lucrări care redau, în culori vii și pline de emoție, universul satului românesc, al tradițiilor și al credinței.

Într-un cadru spiritual, în care arta s-a împletit cu rugăciunea, vizitatorii au fost invitați să redescopere frumusețea simplă și autentică a lumii de altădată.

Evenimentul a demonstrat că arta naivă nu este doar o expresie plastică, ci o veritabilă rugăciune în culori – o punte între sufletul omului și rădăcinile sale.

„Într-un spațiu al credinței și al frumosului, arta și tradiția românească s-au întâlnit într-o armonie desăvârșită. Atunci când arta se așază în spațiul sacru al Bisericii, se naște o comuniune între cer și pământ, între trecut și prezent”, a declarat Cristina Breahnă-Pravăț, președintele Consiliului Județean Bacău.

Consiliul Județean Bacău a susținut acest eveniment cultural, reafirmând angajamentul instituției pentru promovarea valorilor autentice ale comunității băcăuane.

„Cultura și credința nu se exclud, ci se îmbrățișează în creațiile pictorului Ioan Măric, care au traversat mări și țări, ducând pe toate continentele numele Județului Bacău”, a subliniat președinta CJ.

La final, Cristina Breahnă-Pravăț a transmis un mesaj de apreciere maestrului:

„Maestrului Ioan Măric îi transmitem recunoștință și admirație pentru o viață dedicată artei și sufletului românesc. Prin lucrările sale, ne reamintește că frumusețea poporului român trăiește în fiecare culoare, în fiecare zâmbet și în fiecare privire sinceră.”