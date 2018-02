Salonul de Primăvară, ediţia a II-a „Mă bucur să vă anunţ că din 16 februarie se redeschid porţile Salonului de Primăvară «Arta în dar de Mărţişor». Timp de o lună, până pe 10 martie, aveţi ocazia să vizitaţi şi să achiziţionaţi cele mai frumoase mărţişoare cadouri”, este invitaţia lansată de Carmen Poenaru, artist plastic, preşedinte al Filialei Bacău a UAP, pentru vernisajul care va avea loc pe 16 februarie, de la ora 17.00, la Galeriile “Frunzetti”. Salonul este dedicat artei picturii, graficii, sculpturii, artei decorative, nelipsind creaţiile artistice transformate în mărţişoare şi felicitări. Expun artişti cunoscuţi, maeştri ai genului, din Bacău, Constanţa, Bucureşti, Timişoara, Oradea, Piatra Neamţ. Brăila, care vă propun să alegeţi cel mai frumos cadou pentru fiinţele dragi, prieteni şi colegi. 0 SHARES Share Tweet

