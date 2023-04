Aromat Însiropat! O cofetărie cu gust rafinat

Nu cred să existe cineva să reziste tentației prăjiturilor. Mai ales când sunt bine făcute și au un gust extraordinar. Zilele trecute am intrat în Cofetăria Aromat Însiropat de pe str. Energiei nr.34 și pur și simplu am plecat vrăjit. Și ghiftuit. La început, un miros fin de-ți lasă gura apă, m-a învăluit și m-a împins către vitrina plină de bunătăți. De care să mănânc, că îmi vine să le înfulec pe toate. „Stai calm”, îmi zic… „nu fi haplea”, așa că m-am orientat doar la una. Bună rău de tot… Cu un blat fin, ciocolată fină și o avalanșă de frișcă naturală. După ce mi-am răsfățat bine papilele gustative, mi-am dorit să stau de vorbă cu Luiza Ureche, adminstratorul Cofetăriei Aromat Însiropat, să aflăm câte ceva despre acest loc și despre prăjiturile astea delicioase. Așa că ne-am prins la vorbă prin miros de vanilie și iz proaspăt de unt…

-Care este povestea Aromat Însiropat? Dumneavoastră ce meserie aveți?

-Eu am terminat Bioinginerie Medicală, profil- Management sanitar, o meserie în care nu se găsea chiar atât de ușor un loc de muncă, și atunci am ales să lucrez în industria farmaceutică ca reprezentant medical. De loc eu sunt din Comănești și încă din copilărie, mama a fost cea care ne-a răsfățat tot timpul cu dulciuri de casă. Mi-aduc aminte că niciodată nu ne lipseau dulciurile din casă, iar când eram în liceu am început să fac singură dulciuri.

–E clar că vă plac dulciurile. Și la un moment dat v-ați gândit să deschideți o cofetărie. Cum s-a întâmplat?

-Ideea o aveam demult, doar că nu a fost momentul. A venit pandemia atunci când multă lume s-a reinventat. Și eu am stat mult în casă și atunci am început să experimentez. Am gătit și am făcut dulciuri pentru cei dragi. Au apărut și niște fonduri… La început am aplicat pe un proiect care nu prea a mers fiind lockdown. În perioada respectivă am început să fac și niște cursuri HoReCa, pentru că aveam timp, iar ulterior am făcut și cursuri de cofetar și brutar. Una este să faci prajituri acasă, așa cum știi, și alta este atunci când vrei să te ridici la un anume nivel. Motivul pentru care m-am specializat a fost să am o diplomă, să înțeleg foarte bine ce se întâmplă și ca la rândul meu să știu ce să le cer oamenilor și să le explic de ce trebuie să se întâmple anumite lucruri. La mine în cofetărie nu se întâmplă lucrurile „lasă că merge și așa”. Nu-mi place ideea. Lucrurile trebuie făcute bine, pentru că dacă tu respecți clientul, și el te va respecta pe tine.

-Să revenim un pic la fondurile accesate…

-Da. Au fost fonduri europene, pe care le-am accesat într-o a doua etapă, și am pornit la drum cu partea de cofetărie. Am renunțat la jobul de reprezentant medical și am început să amenajăm ca la carte spațiul de aici.

-Un spațiu destul de generos, de altfel… Aveți și laborator aici…

-Pare destul de generos, dar aici am făcut și parte de brutărie care ocupă un pic de spațiu. Plus partea de patiserie. Ideea încă de la început nu a fost doar o cofetărie ci un concept de boulangerie franțuzească unde să găsească omul și pâine și patiserie și prăjituri. Mi s-a părut, la timpul respectiv că Bacăul nu avea așa ceva, cel puțin după cunoștințele mele.

-Nu știam că faceți și pâine…

-Plăcerea de a face pâine am descoperit-o în pandemie. Atunci m-am și dus la cursuri de brutărie și chiar am avut norocul să studiez cu un maestru brutar venit chiar din Franța… Aici facem pâine doar cu maia, nu punem drojdie iar pâinea este mai sănătoasă. Nu folosesc amelioratori, potențiatori de gust, produsele sunt curate din toate punctele de vedere…

-Ceea ce înseamnă că și termenul de valabilitate este mai mic…

-Da, termenul de valabilitate este de 3 zile deși pâinea rezistă și mai mult.

-A trecut deja un an de la deschidere. Cum a fost acest prim an?

-A fost un an interesant. Nu a fost ușor, dar noi zicem că suntem pe drumul cel bun. Oamenii au început să ne recunoască produsele, calitatea produselor, sunt apreciate calitatea ingredientelor pe care le folosim, pentru că folosim doar ingrediente naturale, de cea mai bună calitate. Feedback-ul a fost unul pozitiv și oamenii spun că se simte gustul ca acasă.

-Câte rețete aveți în momentul de față?

-La cofetărie, pe parte de torturi sunt în jur de 40 de rețete, la brutărie avem trei feluri de pâini, la patiserie avem merdenele cu ciuperci, cu telemea, quiche-uri cu spanac și brânză tofu, cu bacon, mai facem plăcinte cu măr…le mai rotim în ideea în care să nu se „plictisească” oamenii. Iar la prăjituri avem peste 30 de sortimente.

-Care este vârful de gamă sau…prăjitura supremă?

-Nu știu dacă avem o prăjitură supremă dar multă lume vine după prăjiturile copilăriei. Savarină, Amandină, Ecler…, iar cei din generația mai tânără prefera rulada Pavlova, o prăjitură foarte apreciată de multă lume. Dar avem și alte prăjituri deosebite, cu mentă, lămâi si ciocolată, cu spanac și mentă și ananas… Sunt rețete mai deosebite, am crema de vanilie cu inserție de căpșuni… Majoritatea prăjiturilor și a torturilor au fruct în compoziție…

-Folosiți niște rețete anume sau sunt inventate?

-Nu. Nu am preferat să inventez, chiar dacă am făcut niște cursuri. Ideea este că la unul dintre cursuri, profesorul de acolo, un chef din Belgia, ne-a spus că primul pas, ca și cofetar, este să faci 100% o copie a unei rețete perfecte. Numai după ce reușești 100% să faci asta, după aceea poți și tu să creezi.

-Deci folosiți rețetele consacrate…

-Și da, și nu. La Savarină e rețeta clasică cu frișcă naturală și bine însiropată, Amandină rețeta e cea consacrată deși și acolo am o mica reinterpretare. Dar cu rețetele clasice merg la sigur.

-A fost un an în care ați crescut, lumea a început să vă cunoască. Ați participat și la evenimente?

-Da. Am fost și la un Târg de Nunți și am primit și alte cereri pe parte de evenimente dar am avut și mulți prieteni care au avut evenimente și desigur, am fost solicitați.

-E clar, startul a fost unul bun și continuă…

-Întradevăr. Și continuă. Chiar am observat că în mediul online oamenii ne apreciază și ne recomandă, și nu doar prietenii apropiați. Sunt oameni care încep să aprecieze calitatea produselor noastre și faptul că gustul a rămas constant ceea ce se va întâmpla și în continuare.

-Să vorbim și despre personal. Știu că e dificil să găsești personal calificat. Cum se prezintă echipa Aromat Însiropat?

-Adevărat. La început a fost mai greu dar acum suntem ok. Dar noi suntem în continuă dezvoltare și avem în continuare nevoie de oameni. Avem o echipă tânără de care sunt foarte mândră, cu cofetari creativi și pasionați, cu care lucrez, iar la brutărie avem o doamnă cu experiență foarte bogată în domeniu …

-Aveți și un spațiu generos în care se vede că ați făcut investiții cu aparatură performantă și poate vă gândiți deja la…extindere.

-Mai mult ca sigur. După ce o să ne stabilizăm un pic și cu partea de personal, pentru că încă ne mai căutăm oameni, probabil o să ne gândim și la deschiderea unui nou punct de lucru. Planuri de viitor sunt, dar mergem cu pași mici și siguri.

-Pentru că aveți brutărie… Se tot vorbește de făina din insecte. V-a „cânta” greierele în unitatea dumneavoastră?

-Nu cred, dar niciodată să nu spui niciodată, pentru că nu ai de unde să știi în ce direcție te duce viitorul. Dar deocamdată nu văd să se întâmple lucrul ăsta. Sunt multe lucruri care apar dar noi suntem destul de conservatori, ca popor…

Evident, partea cu făina din insecte a fost doar o discuție amuzantă iar Luiza Ureche a ținut să sublinieze încă odată că în laboratorul Aromat Însiropat se lucrează doar cu ingrediente naturale și clasice. Iar eu… eu am plecat acasă, nu înainte de a cumpăra și câteva savarine…fericite! Sigur voi veni și mâine….

Cofetăria Aromat Însiropat

Str. Energiei nr. 34

Tel. 0741.559.602

Facebook și Instagram:

https://www.facebook.com/aromatinsiropat

https://instagram.com/aromat.insiropat?igshid=YmMyMTA2M2Y=