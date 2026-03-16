Arme deținute ilegal descoperite de polițiști și un bărbat reținut în urma unei percheziții domiciliare

La data de 15 martie a.c., polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase Bacău au pus în aplicare un mandat de percheziție emis de Judecătoria Moinești, la domiciliul unui bărbat de 47 de ani, din orașul Dărmănești, bănuit de comiterea infracțiunii de nerespectarea regimului armelor și al munițiilor.

În urma percheziției, polițiștii au descoperit și ridicat, în vederea continuării cercetărilor, o armă letală tip pușcă, confecționată artizanal, precum și 3 cartușe de calibru 6,5 mm, bunuri deținute ilegal.

Din cercetări a reieșit faptul că arma ar fi fost nefuncțională, iar bărbatul i-ar fi adus modificări cu scopul de a o aduce în stare de funcționare.

După administrarea probatoriului, cel în cauză a fost reținut pentru 24 de ore și introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Bacău.

Cercetările sunt continuate în cadrul unui dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de nerespectarea regimului armelor și al munițiilor.