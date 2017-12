Modificările la legislația din Justiție, dezbătute din greu în această perioadă, au trezit, în unele persoane niște resentimente legate de faptul că anumiți suspecți de comiterea unor infracțiuni nu vor mai fi arestați preventiv decât dacă pun în pericol mersul anchetei. “Cum să nu fie arestați corupții?” – se întreabă o serie de intelectuali rafinați și certificați, convinși că dacă procurorii au spus că respectivii sunt vinovați, așa și este, judecătorii nemaiputând avea o altă părere. De la adoptarea “Codurilor Macovei” a devenit foarte ușor să arestezi preventiv pe cineva. Cum am mai spus-o în nenumărate rânduri, înlocuirea sintagmei “dovezi temeinice” cu “suspiciuni rezonabile” a umplut “Beciul Domnesc”, nu neapărat cu persoane despre care existau dovezi că ar fi făcut ceva, ci cu persoane despre care se bănuia că ar fi făcut ceva. Iar defilarea arestaților cu cătușe prin fața televizorului a creat impresia că anticorupția înregistrează depășiri de normă. Mai mult, poporul trăiește cu impresia că arestul preventiv este un soi de pedeapsă “avant la lettre” și dacă un presupus infractor nu e legat în lanțuri, se aud imediat strigătele dezaprobatoare ale mulțimii. Contează prea puțin că în lumea civilizată, arestul preventiv este o măsură excepțională menită să protejeze ancheta. O persoană este arestată ca să nu influențeze martorii sau victimele, să nu distrugă probe sau, în cazul unei infracțiuni violente, să nu fugă. De ce ar trebui arestat preventiv suspectul unei dări/luări de mită de acum 10 ani despre care procurorii susțin că au toate probele necesare? Problema noastră, a românilor, este că de o bună bucată de vreme considerăm că pedepsele mari ajută la scăderea infracționalității. Și ne concentrăm să-i dăm unui hoț de găini patru ani de închisoare cu executare într-un penitenciar supraaglomerat, din care va ieși calificat pentru alte infracțiuni deoarece programele de reeducare sunt o glumă. De fapt, asta este problema noastră: vedem doar latura coercitivă a pedepsei, nu și partea educativă pe care ar trebui să o presupună. 0 SHARES Share Tweet

