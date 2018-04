Crede cineva că nu sunt bani în România? Că suntem o țară așa de săracă precum o descriu unii? Sau că nu mai putem ridica vreodată ochii din pământ, doar pentru că nu avem drumuri ca în Occident (sau, mai nou, ca în Albania care, la o adică, tot în vest sunt, ca să zic așa). Ba avem destule, chiar mai multe decât unii vestici.

Și asta în ciuda nemerniciilor care s-au tot întâmplat de aproape trei decenii încoace – de la marea pseudo-privatizare a industriei la, să zicem, tunurile pe care le tot dau politicienii, fără a plăti vreunul cu propria avere ori cu libertatea (vezi recent închisul dosar Microsoft).

Sunt bani și pentru creșterile salariale din sănătate (chiar pentru toți bugetarii), dar și pentru autostrăzi, pentru start up-uri, pentru locuințe, pentru orice. Balta are pește, doar că trebuie căutat unde stă pitit de unii. Pe de altă parte, diferența dintre noi și ei e că occidentalii au reguli (sunt destule și în România), doar că ei le și respectă. Altfel, ajung mintenaș la „beciul domnesc”, nicidecum ca ai noștri, în Madagascar sau în Costa Rica. În plus, unii frați de Uniune au arătat că au bărbăție și le pot da oricând peste bot ăstora de la UE când e vorba de propria lor țară, de interesele naționale, de suveranitatea statului etc etc.

Amintiți-vă Brexit (deși acesta este un caz mult mai complex decât mi-ar permite spațiul să scriu), dar și de Polonia care, la fel ca Ungaria, a avut tăria să se pună-n gură cu Buxelles-ul vizavi de problema migranților ș.a. Numai noi am învățat să stăm în poziția ghiocelului în fața tuturor.

De aceea, mi s-a părut o atitudine mai mult decât lăudabilă a ministrului Eugen Teodorovici care lansa, zilele trecute, un avertisment la adresa UE: „Dacă facem și noi, ca țară, un Raport despre voi? Despre neînțelegerile pe care le avem. Despre tratamentul diferit de care au parte firmele românești în spațiul comunitar”.

Nu îl ridic în slăvi pe Teodorovici și nici nu discut despre contextul în care a fost rostită această frază, ci doar subliniez atitudinea pe care ar fi trebuit să o aibă dintotdeauna România vizavi de relațiile cu colegii de UE și nu numai.