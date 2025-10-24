Aplicație practică pentru studenții de la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, programul de studii Biologie

În data de 22 octombrie 2025, studenții de la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Științe, programul de studii de Biologie, anul al III-lea, au desfășurat o aplicație practică în cadrul disciplinei „Ecologie generală”, în Parcul „Gherăiești” din municipiul Bacău.

Activitatea a avut ca obiectiv consolidarea cunoștințelor teoretice prin aplicarea acestora pe teren, cu accent pe studiul interacțiunilor biotice și al relațiilor ecosistemice specifice mediului urban. Parcul „Gherăiești” a fost ales ca locație datorită diversității sale biologice și a prezenței unor microhabitate variate, care permit observarea directă a proceselor ecologice și efectuarea de măsurători relevante asupra factorilor abiotici.

Studenții au fost implicați în activități de colectare și analiză a datelor ecologice, utilizând instrumente precum: termometre pentru măsurarea temperaturii aerului și solului, luxmetre pentru determinarea intensității luminoase, anemometre pentru măsurarea vitezei vântului, precum și dispozitive GPS pentru localizarea precisă a punctelor de observație. Datele obținute au fost înregistrate sistematic în fișe de teren, urmând a fi analizate în cadrul lucrărilor de laborator.

Această aplicație practică contribuie la formarea competențelor de cercetare ecologică, la dezvoltarea gândirii critice și la înțelegerea complexității ecosistemelor urbane, reprezentând un exemplu de integrare eficientă a învățării experiențiale în procesul educațional universitar.