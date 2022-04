Locuitorii din județul Bacău vor putea participa, din luna iunie 2022, la testare pentru hepatitele B și C prin intermediul cabinetelor de medicină de familie. Pe 28 martie a.c. a fost deschisă procedura de afiliere la screening pentru cabinetele medicale, acestea având posibilitatea de a se înscrie și apoi testa pacienții, cu teste rapide, chiar în cabinete. În fiecare județ din estul României testarea gratuită și rapidă pentru hepatitele B și C va fi posibilă timp de 6-12 luni, implicarea mare a medicilor de familie asigurând accesibilitatea screening-ului pentru cetățeni. Hepatitele B și C constituie încă un subiect puțin cunoscut de populație, deși uneori pot avea evoluție severă, deși pentru hepatita B există vaccin, deși hepatita C se poate vindeca, deși infectarea pe cale sexuală poate fi prevenită prin informare și educare. Implicarea în screening a medicilor de familie din județul Bacău va accesibiliza testarea pentru minimum 10.000 de pacienți, inclusiv persoane din mediul rural sau persoane aflate în situații de vulnerabilitate.

Liana Velica, coordonator activități ARAS, declară că „testarea rapidă pentru hepatite B și C se desfășoară deja în județele Iași, Constanța, Tulcea și Galați, fiind implicate 248 de cabinete de medicină de familie din aceste județe, care au asigurat consultații medicale pentru peste 43.000 de persoane. Rugăm medicii de familie din Bacău să vină alături de noi în acest demers de a aduce serviciile de testare aproape de pacienți. Mai ales că proiectul asigură și acompanierea către servicii medicale specializate a celor care primesc rezultate pozitive, în vederea stadializării și, ulterior, a inițierii tratamentului.”

Procedura de afiliere la screening pentru cabinetele de medicină de familie din județul Bacău este disponibilă pe www.arasnet.ro și pe www.umfiasi.ro.

Activitatea de screening se desfășoară în cadrul proiectului „LIVE(RO)2 – EST, program regional integrat de prevenire, depistare precoce (screening), diagnostic și direcționare spre tratament ale pacienţilor cu boli hepatice cronice secundare infecţiilor virale cu virusuri hepatice B/D şi C”, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman și implementat de Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” din Iași, în parteneriat cu ARAS – Asociația Română Anti-SIDA și cu Spitalul Clinic Județean de Urgență “Sfântul Spiridon“ din Iași.