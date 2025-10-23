Apă cu presiune redusă pe mai multe străzi din municipiul Onești!

Astăzi, 23 octombrie 2025, echipele RAJA intervin pentru remedierea unei avarii survenite la nivelul conductei de alimentare cu apă, cu diametrul de 150 mm, de pe strada Mercur nr.9 din orașul Onești, județul Bacău.

Pentru desfășurarea lucrărilor de reparație, este necesară reducerea presiunii apei potabile la nivelul sistemului, în intervalul orar 20:00 – 24:00. Sunt afectați consumatorii de pe străzile: Mercur, Sintezei, Stirenului, Viitorului, Libertății, George Bacovia și bulevardul Belvedere. La etajele superioare ale imobilelor se poate înregistra lipsa totală a acesteia.

Ne cerem scuze pentru neplăcerile create utilizatorilor din zonă, pe care îi asigurăm că echipele de intervenție vor depune toate eforturile necesare pentru finalizarea lucrărilor și reluarea furnizării apei potabile la parametri optimi, în cel mai scurt timp posibil.