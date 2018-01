În anul 2017, în municipiul Bacău, au fost sesizate 424 de furturi din societăţi comerciale, cu 53 mai puţine faţă de anul 2016. Dar hoţii nu au dat lovitura doar la agenţii economici. Şi maşinile au fost în vizorul lor, fiind comise 176 de furturi din autovehicule, cu 38 mai puţine faţă de anul anterior. Poliţiştii spun că atât furturile din societăţi, cât şi cele din auto au fost săvârşite pe toată raza de competenţă şi că nu s-au identificat anumite zone din municipiul Bacău care să prezinte un risc criminogen ridicat. Articolul poate fi citit integral in editia tiparita. Click aici pentru varianta PDF 2 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.