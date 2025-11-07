Analize gratuite la Spitalul Județean de Urgență Bacău pentru lunile noiembrie și decembrie

Laboratorul de Analize Medicale și Laboratorul de Microbiologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Bacău anunță că au primit fonduri suficiente pentru efectuarea analizelor gratuite, decontate pe bilete de trimitere CAS, pentru lunile noiembrie și decembrie.

Astfel, orice pacient care se adresează laboratoarelor poate fi recoltat cu sau fără programare prealabilă.

🔬 Laboratoarele sunt acreditate RENAR, conform standardului SR EN ISO 15189:2023, și efectuează întreaga gamă de investigații:

• Hematologie

• Biochimie serică și urinară

• Imunologie

• Microbiologie

• Parazitologie

Activitatea se desfășoară cu aparatură de ultimă generație și personal medical calificat, asigurând acuratețea și promptitudinea rezultatelor.

🕒 Program de recoltare:

Luni – Vineri: 07:30 – 10:30

(Închis în zilele de sărbătoare legală)

📍Reprezentanții Spitalului Județean de Urgență Bacău încurajează pacienții să profite de această oportunitate și să efectueze analizele necesare pentru monitorizarea stării de sănătate, fără costuri suplimentare.