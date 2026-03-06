ANALIZĂ: Turismul din județul Bacău în 2025 – mai mulți turiști, dar hoteluri mai goale

Datele statistice privind turismul în județul Bacău pentru anul 2025 indică o evoluție aparent pozitivă la nivelul numărului de turiști, însă analiza indicatorilor economici relevă o realitate diferită: turiștii stau mai puțin, iar gradul de ocupare al hotelurilor scade.

În termeni economici, aceasta înseamnă că turismul produce mai puțin venit, chiar dacă numărul de sosiri este ușor mai mare.

Decembrie 2025: mai mulți turiști, dar șederi mai scurte

În luna decembrie 2025, în structurile de cazare din județul Bacău au fost înregistrați 15.618 turiști, cu 9,3% mai mulți decât în aceeași lună din 2024 și cu 3,9% peste nivelul din noiembrie 2025.

Cu toate acestea, indicatorii relevanți pentru industrie arată o evoluție mai puțin favorabilă.

Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare – indicatorul care arată cât de ocupate sunt hotelurile – a fost de 18,3%, în scădere față de 19,1% în decembrie 2024 și sub nivelul din noiembrie 2025 (21,3%).

Cu alte cuvinte, hotelurile au fost mai goale decât anul trecut, în pofida creșterii numărului de turiști.

Durata șederii scade

Explicația principală apare în statistica privind durata sejurului.

În decembrie 2025, durata medie a șederii a fost de 1,7 nopți pe turist, față de 2,0 nopți în decembrie 2024 și tot 2,0 nopți în noiembrie 2025.

Această reducere pare modestă la prima vedere, însă pentru industria hotelieră diferența este semnificativă.

Chiar dacă numărul turiștilor a crescut, numărul total de înnoptări a scăzut, ceea ce înseamnă venituri mai mici pentru operatorii din turism.

Creștere modestă pe întreg anul

Pe ansamblul anului 2025, structurile de cazare din județul Bacău au înregistrat 192.972 sosiri de turiști, cu doar 0,8% mai multe decât în 2024.

Majoritatea turiștilor au fost români:

91,9% turiști rezidenți

8,1% turiști nerezidenți

Creșterea totală a fost determinată în principal de turiștii străini, al căror număr a crescut cu 5,5%.

Durata medie a șederii pe întreg anul a fost de 2,0 nopți pe turist, în scădere față de 2,1 nopți în 2024.

Pentru turiștii români durata a rămas constantă la 2,0 nopți, iar pentru cei străini a scăzut ușor de la 2,6 la 2,5 nopți.

Semnal pentru turismul intern

Deși variațiile par moderate, combinația dintre durata șederii mai mică și gradul de ocupare mai redus al hotelurilor sugerează o schimbare de structură a cererii turistice.

În practică, aceasta înseamnă că turismul devine mai mult unul de tranzit sau de scurtă durată, în detrimentul sejururilor mai lungi.

Pentru operatorii din turism, indicatorul esențial rămâne gradul de ocupare al unităților de cazare. Iar în 2025 acesta arată clar o scădere.

Efectele reducerii stimulentelor pentru turismul intern

Mulți operatori din industrie pun această evoluție în legătură cu diminuarea rolului tichetelor de vacanță, program care în ultimii ani a stimulat semnificativ turismul intern.

Acestea aveau un rol important în prelungirea sejururilor și în menținerea unui flux constant de turiști în afara sezonului estival.

În lipsa acestor stimulente, turiștii par să opteze mai frecvent pentru șederi scurte, de una sau două nopți, ceea ce reduce impactul economic al turismului asupra sectorului hotelier.

Concluzie

Datele statistice pentru anul 2025 indică o evoluție care, la prima vedere, poate părea pozitivă – numărul de turiști a crescut ușor.

Analiza indicatorilor relevanți pentru industrie arată însă o tendință diferită: turiștii stau mai puțin, iar hotelurile sunt mai puțin ocupate.

Pentru operatorii din turism, aceasta este diferența dintre un sezon bun și unul dificil. Iar cifrele sugerează că, în absența mecanismelor care stimulau turismul intern, precum tichetele de vacanță, impactul economic al turismului începe să scadă.