Analiză: Salariile din județul Bacău: decalaj față de media națională și presiuni tot mai mari din inflație

Datele statistice aferente lunii octombrie 2025 indică o evoluție nefavorabilă a câștigurilor salariale din județul Bacău, atât în comparație cu media națională, cât și în dinamică lunară și anuală, ajustată cu inflația.

Salariul mediu brut: sub media națională

În octombrie 2025, câștigul salarial mediu brut în județul Bacău a fost de 8.311 lei/persoană, cu 841 de lei mai mic decât media economiei naționale, ceea ce reprezintă un decalaj de 9,2%. Această diferență confirmă poziționarea județului în zona inferioară a clasamentului salarial național, în ciuda rolului său economic important în Regiunea Nord-Est.

Din punct de vedere sectorial, salarii medii brute peste media județului s-au înregistrat în: agricultură, vânătoare și servicii anexe, silvicultură și pescuit și în servicii.

În schimb, industria și construcțiile, deși reprezintă principalul motor de ocupare a forței de muncă în județ, au avut salarii sub media județeană, ceea ce sugerează o problemă structurală: multe locuri de muncă, dar cu valoare adăugată relativ redusă.

Evoluție negativă în termeni reali

Dinamicile salariale sunt îngrijorătoare atunci când sunt analizate în prețuri comparabile:

față de septembrie 2025 , salariul mediu brut a scăzut cu 3,8% ;

față de octombrie 2024, scăderea este de 4,6%.

Aceasta arată că majorările nominale nu reușesc să compenseze inflația, iar puterea reală de cumpărare a salariaților se erodează.

Salariul mediu net: pierdere accentuată de putere de cumpărare

La nivel net, situația este și mai vizibilă. Câștigul salarial mediu net a fost de 4.979 lei/persoană, cu 513 lei mai mic decât media națională, diferența procentuală fiind de 9,3%.

Structura pe sectoare se menține:

peste media județului: agricultură și servicii;

sub medie: industrie și construcții.

În termeni reali:

față de luna precedentă, salariul net a scăzut cu 3,5% ;

comparativ cu octombrie 2024, declinul este mult mai sever, de 7,6%.

Această evoluție indică o presiune tot mai mare asupra nivelului de trai, în special pentru angajații din sectoarele industriale, unde salariile sunt deja sub media județeană.

Deși județul Bacău are un număr ridicat de salariați și un sector industrial puternic ca volum, nivelul salarial rămâne sub media națională, iar evoluția recentă arată o pierdere clară de putere de cumpărare. Dezechilibrul dintre ponderea mare a industriei în ocupare și nivelul relativ scăzut al salariilor ridică semne de întrebare privind competitivitatea și sustenabilitatea pe termen mediu a pieței muncii locale. Fără investiții în sectoare cu valoare adăugată mai mare și creșteri salariale reale, riscul de migrație a forței de muncă rămâne ridicat.