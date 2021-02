1. Ce vă motivează în viață?

– O plenitudine de motivații intrinseci și extrinseci mă ajută să răzbat prin provocările zilnice. Autocunoașterea, autodepășirea, recunoștința, critica, idealismul, copiii, ieșirea din rutină, cunoașterea diversității lumii sunt doar câteva dintre acestea.

2. Care este filmul dvs. favorit sau filmul cu un puternic impact emoțional asupra dvs.?

– Întrebare cu un nivel maxim de dificultate! Toate cele în care personajul principal este interpretat de Robert de Niro. Îmi este imposibil să le ierarhizez! Dintre filmele vizualizate în ultimii ani, „Coborâm la prima” este unul dintre cele cu cel mai mare impact emoțional. Aleg să-l menționez pe acesta pentru că mi-a declanșat o avalanșă de introspecții. Și pentru că e românesc!

3. Cum arată un weekend perfect? Care sunt activitățile dvs. preferate în weekend?

– În funcție de cursul săptămânii, weekend-urile mele ideale sunt în completă antiteză: fie înconjurată de copii, fie în absolută solitudine!

– Rezumați anul 2020 în trei cuvinte!

– Neputință. Solidaritate. Conștientizare.

4. Ce carieră ați visat să alegeți în copilărie?

– Profesor de limba și literatura română. Încă mă mai gândesc cum ar fi fost dacă aș fi avut curajul să îmi urmez cariera la care visam în copilărie. Încă nu m-am convins că am ales înțelept!

5. Cum vedeți Bacăul în 5-10 ani?

– Voi fi catalogată ca bolnavă de optimism, dar cred că Bacăul va intra pe un făgaș al europenizării și va cunoaște o înflorire economică și culturală.

6. Care este ultima carte citită? Carte tipărită sau e-book? Ce carte ați recomanda?

– Ultima carte citită, în format clasic, tipărită: „Babies, breastfeedinng and bonding”, de Ina May Gaskin. O carte pe care o recomand este „Le voile de la peur”: despre dreptul de „a iubi” și prizonieratul într-un sistem de valori incompatibil cu acest drept.

7. Ce personalitate din istorie sau din lumea contemporană v-a fost model?

– Modelele mele nu sunt personalități populare care se bucură de recunoaștere mondială. Sunt oameni pe care-i cunosc. În fapt, toți cei pe care i-am aflat în cursul vieții, mi-au fost model pe o anumită latură. Eu sunt astăzi câte un pic din toți cei pe care i-am avut în preajmă și un pic mai mult din cei care au ales să-mi și rămână.

8. Ce sport credeți că este reprezentativ pentru Bacău?

– Volei sau handbal. Nu mă pot decide între cele două, probabil sunt mult prea nostalgică.

9. Cum poate un cetățean să abordeze un ales pentru a-i prezenta un proiect sau o cerere?

– Datele noastre de contact sunt afișate pe site-ul primăriei. Numărul meu de telefon este publicat și pe pagina de Facebook. Telefon, Facebook sau Email – pe orice cale dorește persoana interesată.

10. De ce ați intrat în politică?

– De revoltă prea mult timp mocnită. Astăzi consider că „a face politică” este O DATORIE MORALĂ pe care o au față de societate toți cei care consideră că acea comunitate în care trăiesc poate și merită a fi îmbunătățită. Vă rog, oameni buni, veniți în politică, nu vă resemnați! Fie că ne place sau nu, vom coexista cu politica. Depinde doar de implicarea oamenilor de bună-credință cum va fi făcută.

11. Care este viziunea dvs. cu privire la guvernarea locală?

– Plină de provocări. Unele anticipate, altele imprevizibile. Mi-aș dori ca viziunea tuturor membrilor Consiliului Local și al Consiliului Județean să fie una mai mult strategică în direcția binelui general și mai puțin populistă și să fie îndreptată spre o reală dezvoltare socio-economică și culturală durabilă. Potențialul uriaș al județul nostru trebuie fructificat. Pentru părinții, copiii și nepoții noștri care merită să trăiască într-un oraș realmente european!

12. Care este cea mai mare problemă a Bacăului? Dar cel mai mare atu al Bacăului?

– Sunt îngrozită de fenomenul îmbătrânirii demografice și de depopulare. Mă întristează cumplit decizia oricăror cunoscuți de a emigra. Potențialul de dezvoltare. În pofida acestui atu, județul nostru stagnează, ba chiar pare că s-a degradat în ultimii ani.

13. Care este proiectul de suflet pe care doriți să-l implementați în acest mandat?

– Locuri de joacă nu doar interactive, ci și incluzive: accesibile pentru copiii cu dizabilități.

14. Unde vă petreceți vacanțele?

– Nu am mai avut de foarte mulți ani o vacanță propriu-zisă. Am călătorit însă foarte mult în interiorul României, pe care am început să îmi doresc să o descopăr, spre marea mea rușine, doar după ce am bifat majoritatea principalelor obiective turistice din Europa.

15. Vegetarian sau omnivor?

– Omnivor, dar baza meniurilor mele este constituită din lactate, fructe, legume, cereale și pseudocereale. Rareori carne. Uneori, din lipsă de timp, pare că funcționează și fotosinteza!

16. Vârsta.

– 30.

17. Copii.

– Un junior, de 4 ani jumătate. Momentan.

18. Profesia.

– Administrator, consilier local, consilier parlamentar.

19. Studii.

– Juridice-cele superioare. Însă am urmat, și încă urmez, variate specializări/formări privitoare la ariile mele de interes și de activitate.

20. Ce nu v-am întrebat dar doriți să răspundeți?

– Mi-aș fi dorit să fim întrebați despre viziunea noastră asupra vaccinării anti COVID-19. Nu întrevăd altă soluție pentru a relaxa măsurile și pentru a reveni la firesc, decât calea obținerii imunității de grup, prin administrarea oricărui dintre cele 3 vaccinuri aprobate de Agenția Europeană a Medicamentului. Conform unui grafic realizat de „Our World in Data”, pare că avem un ritm de vaccinare mulțumitor, ne aflăm în primii 10 din 36. Sper să rămânem cu același ritm de vaccinare și în etapa 3, acum că am înțeles sper cu toții că vaccinul nu modifică ADN-ul uman, ARN-ul mesager din vaccin fiind doar o moleculă neinfecțioasă. Vaccinarea e salvarea!



