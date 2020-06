Voluntarii Paraclisului Catedralei Nationale au strabatut peste jumatate din tara cu proiectul umanitar “Implica-te, impreuna reusim mai mult!”, din cadrul Campaniei “Caravana Bucuriei”! 2210 de pachete cu produse alimentare de strictă necesitate și de igiena au fost distribuite persoanelor vulnerabile din 114 localități si 22 de județe. Valoarea produselor oferite beneficiarilor de catre voluntari, in cadrul proiectului, a urcat la 165750 RON. Cea mai recenta editie a campaniei voluntarilor s-a derulat, duminica, in urmatoarele localitati rurale: Secuienii Noi, Săvineşti si Costişa, din judetul Neamț; Toporăşti si Curseşti, din judetul Vaslui; Secuieni si Dumbrava, din judetul Bacau. Beneficiarii au fost persoanele vulnerabile, cu dizabilități, bătrânii singuri și familii sărace cu mulți copii, dar și familii, unde adultii si-au pierdut locurile de muncă.

Voluntarii Paraclisului Catedralei Nationale au fost ajutati sa imparta daruri comunitatilor de catre Jandarmeria Romana. “Jandarmeria Neamț a răspuns prezent invitatiei lansate de Patriarhia Romana pentru a participa la o activitate umanitara organizată în beneficiul unor familii nevoiașe din județul Neamț. Suntem alătri de comunitate ori de cate ori este nevoie prin misiunile specifice și cu atat mai mult, cand este nevoie să dăm o mâna de ajutor, iar bucuria cu care am fost întâmpinați astăzi a fost cea mai mare recompensă pe care am putut să o primim, în schimb”, a declarat sergent major Muraru Magdalena, purtător de cuvânt la Inspectoratul de Jandarmi Judetean Neamt.

Voluntarii si jandarmii au fost primiti cu caldura de catre preotii din localitatile vizitate. “Va multumesc ca ati venit la noi, la o zi mare, la Duminica cea Mare. Va multumesc dumneavoastra – voluntarilor de la Paraclisul Catedralei Nationale pentru dragostea pe care o aratati oamenilor, care in momente ca acestea, au mare nevoie de sprijin material si moral. De altfel, dumneavoastră, prin actiunea umanitara de astazi, ați intregit activitatea parohiei noastre si este o mare bucurie pentru comunitate, mai ales ca sarbatorim acel mare praznic al darurilor. Dupa cum stim, milostenia este printre cele mai inalte virtuti ale iubirii crestine si se spune ca daruind vei dobandi!”, a punctat preotul Costantin Lupu, de la parohia Savinesti, judetul Neamt.

Un alt judet vizitat de voluntari, duminica, a fost Vaslui. “Aceasta initiativa venita din partea Patriarhiei Romane impreuna cu Jandarmeria Romana este necesară, in prezent. Aceste două instituții sunt fundamentale pentru statul roman si cetatenii au mare incredere in ele. De altfel, de fiecare data cand a fost nevoie, Patriarhia Romana si Jandarmeria Romana au fost alaturi de popor. Fiind si noi, acum, alaturi de batrani le aratam recunostinta pentru anii in care si-au adus aportul la constructia tarii”, a specificat inspectorul sef al Inspectoratului de Jandarmi Vaslui, Păvăloaia Gheorghiță.

“Bine ati venit la noi in aceasta perioada in care batranii si persoanele vulnerabile sunt foarte greu incercate! De altfel, implicarea preotului in actiunile umanitare ale comunitatii este foarte importanta si la fel de semnificativa este si venirea voluntarilor Paraclisului Catedralei Nastionale cu daruri la cei vulnerabili. Astazi, au fost ajutati si mangaiati de catre voluntari, batranii, familiile cu multi copii si toti cei care aveau nevoie de o mana de ajutor. Va multumim si va mai asteptam pe la noi, a susținut preotul Sava Alin, de la parohia Toporesti.

In judetul Bacau, voluntarii au fost ajutati la distribuirea produselor de catre un grup de jandarmi reprezentat de catre plutonierul major Alexandra Dănculea, purtător de cuvânt al Inspectoratului Județean de Jandarmi Bacău, care a mentionat: “Jandarmii băcăuani au participat astăzi la o activitate de suflet, o activitate inițiată de Patriarhia Română, la care noi am fost prezenți. Este o activitate caritabilă în sprijinul persoanelor greu încercate de greutățile vieții. Jandarmii băcăuani nu sunt la prima activitate de acest gen și acest fapt ne bucură pentru că putem fi alături de acești oameni, care au reală nevoie, și prin astfel de acțiuni, nu doar prin misiunile zilnice! Este o misiune specială! Și bucuria, căldura bunicilor, părinților și copiiilor cu care ne-au primit, ne face să ne simțim foarte bine și cred că este cea mai mare răsplată! Jandarmii băcăuani vor fi acolo unde comunitatea va avea nevoie mereu”.

“Este foarte buna aceasta actiune a voluntarilor prin care le ofera sprijin persoanelor vulnerabile din parohia noastra. Noi va multumim, in numele credinciosilor parohiei noastre, pentru aceste alimente si produse de igiena care sunt de mare folos. Observam ca ajutorul acordat de catre voluntari si jandarmi ii ajuta pe enoriasi si din punct de vedere moral sa treaca mai usor peste aceasta perioada grea pentru toata tara. Asa simtim mana lui Dumnezeu intinsa prin intermediul acestor acte de voluntariat”, a afirmat preotul Sandu Traian, de la parohia Seuieni, judetul Bacau.

Danut Pruna, coordonatorul voluntarilor Paraclisului Catedralei Nationale, a conchis: “O nouă activitate desfășurată cu Jandarmeria Română, o colaborare foarte bună! Vedeți cât de important este ca două instituții fundamentale ale statului român să-și unească forțele și să vină în sprijnul comunităților care au foarte multe persoane aflate în dificultate. Acești oameni s-au bucurat foarte mult! Am întâlnit bătrâni singuri, am întâlnit familii cu foarte mulți copii. In cadrul proiectului umanitar “Implica-te, impreuna reusim mai mult!” am reusit sa ducem produse alimentare si de igiena categoriilor sociale vulnerabile din peste jumatate din judetele tarii. A fost o activitate care a adus foarte multă bucurie acestor persoane. Aș putea spune că a fost și un exemplu pentru comunitățile din care fac parte aceste persoane vulnerabile! Este foarte important, în primul rând, comunitățile să vină în sprijinul acestor persoane, pentru că ei sunt mai apropiați si cunosc mai bine nevoile acestor persoane. Ar trebui să vină în sprijinul preoților, pentru că adevărata asistență socială la sat, preotul o face! Cunoaște foarte bine problemele cu care se confruntă aceste persoane! Acești preoți cunosc atât bucuriile, cât și necazurile acestor persoane și vedeți cât de importantă este această colaborare dintre Patriarhie și Jandarmeria Română! O colaborare mai veche, dar care va continua!

Toate actiunile voluntarilor de la Paraclisul Catedralei Nationale se desfasoara cu binecuvantarea Patriarhului Romaniei, Preafericitul Parinte Daniel, si sub coordonarea Arhim. Ciprian Gradinaru.