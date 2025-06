Alexandru „Alecu” Aftanache: „Dacă anul trecut, la CSM Bacău, vroiam să mă las de fotbal, acum, cu FC Bacău trăiesc cea mai frumoasă realizare”

Cum era replica din „Astă-seară dansăm în familie”? „Nea Alecu, nea Alecu, tunde oaia și berbecul”. Atacantul Alexandru Aftanache- Alecu pentru familie și apropiați- a dansat pe teren în sezonul 2024-2025. A făcut-o în familie: în familia FC Bacău. Eventual- dacă tot vorbim de familie- a dansat pe muzica formației conduse de fratele său, Ionuț. Iar de tuns, Alecu Aftanache și-a tuns toți adversarii întâlniți în drumul către promovarea în Liga 2. I-a tuns la zero. Cu 25 de goluri marcate, Alecu este principalul realizator al FC Bacău. Și unul dintre oamenii exponențiali ai promovării „alb-roșilor”.

„Sunt foarte bucuros. Această promovare, venită la capătul unui sezon în care am demonstrat că am fost clar mai buni decât toate echipele pe care le-am întâlnit, este cea mai frumoasă realizare a carierei mele de fotbalist”, a mărturisit, pentru „Deșteptarea”, jucătorul ce va împlini 24 de ani pe 4 octombrie. O carieră care a început târziu- la 15 ani, în echipa de Liga 5 a comunei natale, Deleni, din județul Iași- și care risca să se încheie prematur. Chiar anul trecut.

„Sezonul trecut, când eram la CSM Bacău m-am gândit în mai multe rânduri să mă las. Se adunaseră multe, mult prea multe, în special în partea a doua a campionatului. Vai, Doamne, în fiecare zi mai venea câte o lovitură! Azi ni se tăia masa, mâine, rămâneam fără apă de spălat, iar poimâine fără cazare. După care, aflam că ni s-a tăiat și salariul. Iar peste toate, m-am mai și accidentat la gleznă, astfel încât mă gândeam foarte serios să o termin cu fotbalul”, a declarat Alecu Aftanache. Ce l-a făcut să continue?

„Oferta de la FC Bacău. Țin minte că m-a sunat Dumi (n.r. Andrei Dumitraș, „secundul” lui Costel Enache), cu care jucasem la Bucovina Rădăuți și când am aflat că există interes pentru mine, m-am gândit să mai încerc o dată. Și bine am făcut! Uite că la al treilea sezon jucat de mine în Liga 3 am trăit, în sfârșit, satisfacția promovării în Liga 2. La FC Bacău am găsit tot ce aveam nevoie: condiții foare bune, o amosferă perfectă în vestiar și pe teren și dorința de a face performanță. Când ai liniște și te simți apreciat, vin și rezultatele Aici chiar e o familie, iar sprijinul publicului, mai ales în cele două manșe ale finalei cu Braniștea, a fost de senzație”, a spus Aftanache.

Apropo de finala cu Braniștea: turul de acasă a început practic de la 0-1. Un moment dificil pentru FC Bacău. Sau nu? „Nu, nu a fost dificil deoarece mai era mult de jucat. Nu e ca și cum ar fi fost 0-0 și am fi primit gol spre final. Am fost convins, și eu, și colegii mei, că vom întoarce rezultatul”. Iar golul de 1-1 a fost, probabil, cel mai frumos din toate cele 25 stagionale reușite de „conu Alecu”:

„Nu probabil, ci sigur a fost cel mai frumos gol pe care l-am înscris. Dar în momentul șutului, după ce driblasem un fundaș și portarul, am avut emoții mari. Pe lângă faptul că pe linia porții erau doi adversari, mingea mi-a sărit în momentul șutului. E bine însă că a intrat, iar în tribune s-a declanșat fiesta alb-roșie. După care, pe finalul primei reprize a marcat și Oasenegre, iar golul de 3-1 al lui Albu ne-a arătat că putem câștiga și în retur, la Galați, ca să nu mai fie niciu un dubiu cine merge în Liga 2”. În Liga 2, acolo unde Alecu Aftanache a mai jucat în 2021, cu Poli Iași, tot sub comanda lui Costel Enache:

„Da, dar am jucat puțin atunci. Acum e altceva. De-abia aștept campionatul de Liga 2, mai ales că se anunță o competiție tare, cu echipe precum Steaua, Voluntari, Ceahlăul, FC U Craiova, Poli Iași și Dinamo. Vai fi greu, știm asta, dar când e greu parcă e și mai frumos”. Chiar, care e meciul cel mai așteptat de Alecu? Nu cumva o revanșă contra Iașiului?

„Toate vor fi importante, fără discuție. Iar primul de acasă, indiferent de adversar, cred că va fi o sărbătoare, cu întreg stadionul în alb și roșu. Aștept și meciul cu Iașiul, aștept și meciul cu Steaua, pe toate le aștept! Dar dacă ar fi vorba de o revanșă, cred că mai degrabă mi-o doresc contra celor de la Bistrița, după problemele care au fost cu ei la meciul de verificare dinaintea finalei cu Braniștea”, a dezvăluit Alexandru Aftanache.

Până la startul în Liga 2, Alecu se bucură de vacanța pe care o petrece acasă, alături de familie, asta în cazul în care nu va trage și o fugă în Olanda, vreme de o săptămână, la un prieten. Iar cititorii „Deșteptării” se vor bucura joi, în ediția tipărită, de un interviu pe larg cu Alexandru „Alecu” Aftanache. Dansul continuă. În familie!