După ce ne-am petrecut toată vara trecută dansând în același ritm cu beat-urile up-tempo ale single-ului de vară al Alexandrei Stan, „Come Into My World”, iar toamna ne-a fost acaparată de piesa nostalgică, „Tokyo”, Alexandra Stan a revenit cu primul ei single din 2022, intitulat „Bad at Hating You”.

„Bad at Hating You” este o piesă extrasă de pe albumul Alexandrei, „Rainbows”, care urmează să fie lansat în prima jumătate a acestui an. Cântecul dezvăluie o nouă fațetă a acestui album multilateral, aspect sugerat și de titlul albumului, generând astfel și mai multă anticipare din partea fanilor Alexandrei până când aceștia se vor putea bucura de „curcubeul” integral, plin de culori.

Versurile piesei „Bad at Hating You” au fost scrise de Christin Pohl și Teodora Spiric. Cei doi din urmă au produs single-ul cu Manuel Riva, care este un colaborator frecvent (a lansat piesa „Miami” împreună cu Alexandra în 2018).

Piesa vorbește despre o poveste de dragoste complicată, dar, de data aceasta, dintr-un unghi diferit față de subiectul abordat în „Tokyo”. În discursul ei muzical, Alexandra Stan se află într-un moment de răscruce des întâlnit de majoritatea oamenilor: chiar dacă este conștientă ca ar trebui să pună punct relației, sentimentele ei sunt prea puternice și îi încețosează rațiunea.

Videoclipul oficial al piesei „Bad at Hating You”, regizat de Raluca Netca, cu Alex Chișu DoP, abordează, în continuare, o estetică mai întunecată. Alexandra Stan este înfățișată, de data aceasta, cu un look mai „soft” și este însoțită de dansatori. Mai mult, contrastul de lumină dintre scene poate fi considerat o reprezentare vizuală a conflictului interior; lumina reprezentând momentele de claritate, iar întunericul umbra pe care sentimentele o fac asupra rațiunii.

Alexandra Stan – Bad At Hating You –

Muzica: George Emanuel Calin, Christin Pohl, Teodora Spiric

Text: Christin Pohl, Teodora Spiric

Label: MediaPro Music