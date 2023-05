Alege să fii voluntar în Liga Studențească din cadrul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău

Se spune că oamenii nu pot evolua decât dacă sunt puși în fața unor situații care să îi scoată din zona de confort. Astfel, zi de zi, prin interacțiunile pe care le avem cu cei din jurul nostru, contribuim la dezvoltarea unei personalități mai puternice, fiind cu un pas mai aproape de a deveni cea mai bună versiune a noastră. Cheia către succes este să faci acest lucru când ești pregătit și când simți că ai oportunități de dezvoltare. Una dintre cele mai bune perioade în care putem crește din punct de vedere social, cultural și educațional este perioada de student. Iar dacă vrei să trăiești din plin această perioadă, voluntariatul este calea prin care vei reuși să găsești un echilibru între viața de student și cea socială.

„Liga Studențească” din cadrul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău (UBc) îți oferă șansa de a lua parte la diverse activități, care îți vor dezvolta spiritul de echipă, abilitățile de comunicare, creativitatea și multe altele. Suntem mereu dornici de a întâlni oameni noi și de a-i primi în familia noastră, pentru că totul este mai distractiv atunci când ai oameni creativi și minunați alături. Iar pentru că ne place diversitatea, ne-am împărțit pe mai multe arii, pentru a fi siguri că toate nevoile, atât ale studenților, cât și ale voluntarilor sunt împlinite și pentru ca dedicarea și voia bună să nu lipsească.

Astfel, Liga Studențească din cadrul UBc este formată din următoarele departamente:

Departamentul Educațional, prin care vocea studenților din cadrul universității este auzită și ascultată;

Departamentul HR, care contribuie la buna armonie dintre voluntari și celelalte departamente, care se implică în recrutarea voluntarilor;

Departamentul PR&Design, unde vei învăța cum să lucrezi în mediul online;

Departamentul Sportiv, unde studenții găsesc metode ingenioase prin care să promoveze un stil de viață sănătos și armonios;

Departamentul IT, care se ocupă nu doar de detaliile tehnice ale ligii, dar și de evenimentele e-sports sau IT;

Departamentul Socio-Cultural, cu ajutorul căruia toate ideile creative iau viață;

Departamentul de Tehnică și Logistică, unde voluntarii se ocupă cu materialele necesare unui eveniment și menținerea acestora în condiții optime;

Departamentul Fundraising, care ajută la dezvoltarea cunoștințelor de marketing și a unui mod de gândire inventiv.

Și pentru că ne place să ne distrăm, organizăm lunar activități care să ne întărească comunitatea, precum serile de karaoke, de film sau cele sportive, sau serile de jocuri, fiind una dintre cele mai îndrăgite activități, unde atât studenții, cât și voluntarii noștri sunt antrenați în jocuri de societate sau jocuri pe calculator.

Totodată, organizăm și evenimente anuale, precum „Balul Bobocilor”, „Autobuzul Dragostei”, pentru a marca ziua de Dragobete, „Boboc Fest”, prin care îi introducem în viața de student pe cei din primul an sau „Snow Festivity”, prin care ai șansa de a explora noi aventuri, la mari înălțimi. Cea mai recentă activitate pe care am avut onoarea să o realizăm a fost proiectul „Student pentru 3 zile”, în care 60 de elevi din orașele din jurul județului Bacău au intrat în pielea unui student cu acte în regulă, participând la cursurile realizate de facultățile noastre, explorând campusul și dormind în căminele studențești. Dacă ar fi să rezumăm această experiență, am putea spune că a fost un adevărat carusel de emoții și de amintiri de neuitat.

Dacă ești pregătit să faci o schimbare în viața ta, te așteptăm cu brațele deschise în familia noastră. „Oamenii sunt încă frumoși”, iar noi încercăm zi de zi să punem acest lucru în evidență prin implicarea voluntarilor, prin activitățile pe care le realizăm și prin devotamentul față de această organizație. Nu ezita să îndrăznești, pentru că vei reuși să te dezvolți, să înveți și să te distrezi.