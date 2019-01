Bucurându-se de o vreme frumoasă, cu o adiere ușoară a vântului, sute de oneșteni și locuitori ai comunelor apropiate de municipiul Onești s-au adunat în dimineața zilei de 31 decembrie pentru a urmări Alaiul datinilor și obiceiurilor populare de Anul Nou. Acest eveniment a avut loc în fața Primăriei municipiului Onești, unde a fost amenajată, la fel ca și în anii trecuți, o scenă împodobită cu crengi de brad. Ca într-un ”cadru de poveste”, cu gârbaciuri ce au plesnit în marginea Bulevardului Oituz, spre bucuria spectatorilor de toate vârstele, primii care au adresat autorităților oneștene tradiționalele urări la sosirea Anului Nou au fost tineri din Cașin, ei venind cu un plugușor ”așezat” . Este de remarcat că acest moment a fost unul ”de fală” pentru urătorii Cașinului, care au arătat mândria lor că au caii cei mai frumoși din zonă! Mai mult, un alt grup de urători din Cașin au fost însoțiți și de lăutari, în ”Plugușorul” pe care l-au prezentat după ce au arătat că ”au plecat românii afară / s-aducă valută-n țară”, ei au transmis – ironic- urarea ”să trăiți bine cu toții / cum trăiesc azi mafioții!”

Dacă din cartierul Slobozia ceata de ”căișori” a avut ”muzicanți pe măsură”, cu același obicei au urcat pe scenă și un grup de tineri din satul Dumbrava (com. Gura Văii). Tot din această comună au fost prezenți cu un ”Plugușor obraznic” – după cum au menționat chiar ei, tineri ”crescuți în șură / cu mămăligă și friptură”, ei ”dezvăluind” că băieților din sat ”le stă bine… aristocrat! ” iar fetele, “pentru pudră și parfum / vând și porcul pus la fum!” Sentimentul de adevărată sărbătoare l-au trăit oneștenii și urmărind obiceiul tradițional ”Capra”, cu care s-au prezentat tineri din Bârsănești, de la Albele (din aceeași comună) și de la Coțofănești (prezenți din nou la Onești după mai mulți ani). Cetele ”Caprei” au fost numeroase, cu mulți ”mascați” dar și cu purtători ai dansurilor populare (evidențiindu-se mai multe fete în frumoase costume naționale). Tinerii ce alcătuiesc Ansamblul artistic ”Răzeșii lui Ștefan cel Mare” (din comuna Ștefan cel Mare) au jucat ”căluții”, obicei popular specific Văii Trotușului). ”La înălțime” au fost și cetele de urși, alături de cele din cartierul Slobozia, din orașul Târgu Ocna, a fost prezent și la sărbătoarea din acest an ”Ursul din Onești” (cu patru ursari!) Cea mai numeroasă ceată de urși venită la Primăria Onești cu acest vechi obicei tradițional a fost și de această dată cea din satul Brătești (com. Bârsănești), unde copiii de la vârsta de 4 – 5 ani își doresc cel mai mult să îmbrace pielea de urs! Deși pe scena de la Onești s-au aflat și ”Urșii din Deleni” (com. Helegiu), cei din Brătești au prezentat cel mai impresionat program tradițional cu acest obicei.

Evidențiem participarea pentru prima dată la ”Alaiul datinilor și obiceiurilor populare de Anul Nou” de la Onești a membrilor Ansamblului artistic ”Mugurașii Mănăstireni” din comuna Mănîăstirea Cașin. Cu măști tradiționale ei au urat ca ”Anul Nou să ne fie / început de bucurie” și au prezentat într-un mod inedit ”Capra” din Suseni și de pe Luncă (locuri din frumoasa comună de pe valea Cașinului). Amintind că ”se curmă de acum / al nevoilor greu drum” ”mugurașii” au primit aplauze la scenă deschisă când au jucat ”Chipărușul” – un dans popular tradițional cu măști, care este întâlnit pe meleagurile Vrancei (cu care comuna Mănăstirea Cașin se învecinează).

Desfășurat pe parcursul a peste două ore acest frumos spectacol al tradițiilor și obiceiurilor populare de la cumpăna dintre ani de la Onești s-a încheiat cu urarea adresată de plugarii din satul Brătila (comuna Helegiu): ”brazde multe, brazde late / La mulți ani cu sănătate!”