Cel puțin zece firme care operează în municipiul Bacău vor primi, în următorii doi ani, un ajutor financiar în valoare totală de 200.000 de euro, prin scutirea de la plata impozitelor pe teren și clădiri, conform unei hotărâri adoptate, ieri, de Consiliul local la inițiativa consilierilor Alianței PSD-PPU SL și a primarului Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu.

“Prin prezenta schemă se dorește sprijinirea investițiilor în infrastructura economică mare care să ducă la crearea de spații noi de producție, comerț, servicii și implicit crearea de noi locuri demuncă. Aceste clădiri vor genera pe viitor atât venituri fiscale directe sub forma impozitelor și taxelor locale cât și indirecte sub forma impozitelor și taxelor la bugetul de stat, sume ce se vor întoarce în bugetul local sub forma varsămintelor și transferurilor bugetare”, se arată în referatul Direcției de Taxe și Impozite Locale aferent proiectului de hotărâre.

Pentru a beneficia de facilități valoarea investiției trebuie sa fie mai mare de 250.000 euro, dovedită prin înregistrări contabile la poziția imobilizări corporale – clădiri, echipamente/utilaje și imobilizări necorporale în contabilitatea investitorului care a recepționat obiectivul de investiții, conform standardelor intenaționale de contabilitate.

Acordarea ajutorului de minimis pentru investiția efectuată este condiționată de menținerea proprietății și destinației acesteia pentru o perioada de minim 5 ani (3 ani pentru IMM-uri) de la data finalizării investiției și a locurilor de muncă, cu excepția investițiilor constând în blocuri de locuințe. Durata schemei de ajutor de stat, respectiv acordarea de facilități fiscale este de până la 3 ani, respectiv perioada 2021-2023.

Cererile privind acordarea de facilități fiscale în cadrul prezentei scheme se vor înregistra la Primăria Municipiului Bacău, până la data de 31 ianuarie 2023, astfel încât orice investitor care va depune cererea completă în intervalul respectiv, va putea beneficia schema locală de ajutor de minimis în mod nediscriminatoriu.

Pentru a beneficia de prevederile prezentei scheme de ajutor de minimis, întreprinderile trebuie să înainteze o Cerere de finanțare administratorului schemei de ajutor de minimis, respectiv va depune cererea la Registratura Primăriei Municipiulul Bacău.

În ședința de ieri s-a mai aprobat premierea unor sportivi de la Clubul Sportiv BAO Bacău și de la Sport Club Municipal Bacău, precum și a antrenorilor acestora pentru performanțe deosebite obținute la campionate naționale și internaționale în perioada 2020-2021. Mai multe terenuri pe care se află garaje au fost declarate de interes local pentru a se putea demola garajele construite pe acestea.

Beneficiază de facilități fiscale întreprinderile unice indiferent de forma juridică de organizare care îndeplinesc următoarele condiții:

* au sediul social situat pe raza administrativ-teritorială a municipiului Bacău ;

* sunt plătitoare de impozite şi taxe locale pentru imobile și terenuri localizate pe raza

administrativ-teritorială a municipiului Bacău

* sunt legal constituite în Romania și nu înregistreaza datorii către bugetul de stat și bugetele locale;

* nu sunt în stare de insolvență, nu au afacerile administrate de un judecator sindic, nu au nici o restricție asupra activității comerciale;

* derulează programe de investiții în valoare de peste 250.000 Euro si creează minim 5 locuri de muncă ca urmare a investiției realizate, în Municipiul Bacău;

* nu sunt „întreprinderi în dificultate” conform Liniilor Directoare comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor în dificultate (publicate în Junalul Oficial al Uniunii Europene nr. C244/01.1.2004);

* nu au fost subiectul unui ordin de recuperare a unui ajutor de stat, emis ca urmare a unei decizii a Comisiei Europene sau, în cazul în care au facut obiectul unei asemenea proceduri, aceasta a fost deja executată și creanțele integral recuperate;

* reprezentantul legal al întreprinderii nu a fost supus unei condamnări în ultimii 3 ani, de către o instanță de judecată, din motive profesionale sau etic – profesionale;

* reprezentantul legal al întreprinderii nu furnizează informații false prin solicitarea de acordare a ajutorului de minimis.