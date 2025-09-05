Agricola Bacău pariază pe investiții de 32 milioane euro, în ciuda provocărilor economice din 2025

Grupul Agricola Bacău, unul dintre cei mai mari producători de carne de pui, mezeluri și produse ready-meal din România, traversează un an 2025 mai dificil din cauza contextului economic actual. Scăderea puterii de cumpărare și reducerea bugetelor familiilor afectează consumul, iar efectele se resimt și în industria alimentară, explică președintele companiei, Grigore Horoi, într-un interviu pentru Ziarul Financiar.

Deși inflația a început încă din 2022, oamenii au folosit economiile acumulate pentru a-și menține consumul, însă acum economiile s-au epuizat, iar noile provocări bugetare ale populației se resimt asupra mediului de business.

Horoi subliniază că majorarea TVA și liberalizarea pieței energetice nu au avut, cel puțin momentan, un impact major, dar efectele se vor vedea mai clar odată cu iarna și creșterea costurilor pentru utilități. În ciuda acestor dificultăți, Agricola Bacău continuă planurile de investiții.

Compania alocă pentru 2025 un buget de 32 milioane de euro, de circa 2,5 ori mai mare decât cel din 2024, pentru modernizarea și extinderea abatorului de la Prăjești, dezvoltarea unei noi linii de produse ready-meal și construcția de ferme noi de păsări. Horoi declară că obiectivul companiei este o creștere moderată, limitată de facilitățile de producție.

Grupul a încheiat 2024 cu o cifră de afaceri de 1,23 miliarde de lei, în creștere cu 6% față de 2023, și estimează pentru 2025 o creștere de peste 5%, până la 1,3 miliarde de lei. Din grup fac parte mai multe firme: Agricola Internațional, Salbac, Europrod, Avicola Lumina și Aicbac.

Principalul canal de vânzare rămâne retailul modern, urmat de comerțul tradițional, care se restrânge, și HoReCa. Exporturile reprezintă aproximativ 18% din cifra de afaceri, iar portofoliul total include peste 3.000 de produse diferite, menținând compania printre cei mai importanți jucători din piața alimentară din România.