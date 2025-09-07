Agregate minerale exploatate și transportate ilegal, depistate de polițiștii din Onești

Polițiștii din Onești au depistat, la data de 4 septembrie, trei autocamioane care transportau agregate minerale fără documente legale. Autovehiculele au fost oprite pe strada Calea Bacăului, iar în urma verificărilor s-a constatat că șoferii, cu vârste cuprinse între 31 și 56 de ani, nu au putut prezenta avize de însoțire sau alte acte care să ateste proveniența materialelor.

Controlul a relevat, de asemenea, că cele trei autoutilitare nu aveau polițe de asigurare obligatorie valabile, iar asupra vehiculelor a fost instituită măsura sechestrului. Autoritățile au aplicat măsuri tehnico-administrative, printre care reținerea certificatelor de înmatriculare și retragerea plăcuțelor de înmatriculare. Valoarea totală a sancțiunilor contravenționale a fost de 78.000 de lei.

Ancheta a arătat că agregatele minerale erau exploatate ilegal din albia de protecție a râului Tazlău. Un bărbat din comuna Oituz opera un excavator pentru extracție, fără a deține autorizația și permisul necesar pentru exploatarea materialelor din zonă.

Polițiștii Biroului Rutier Onești au sancționat contravențional proprietarii autocamioanelor și au aplicat măsurile legale pentru lipsa documentelor de însoțire a agregatelor. Operațiunea face parte dintr-un control mai amplu asupra transportului și exploatării resurselor minerale în județ.

Cazul a fost preluat de Serviciul de Investigare a Criminalității Economice Bacău, care continuă cercetările într-un dosar penal pentru exploatarea de agregate minerale în zone protejate, inclusiv albii de râuri și zone de protecție sanitară a surselor de apă.