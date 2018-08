La debutul în liga secundă, „aviatorii” au fost învinși pe teren propriu cu 1-0 de Pandurii Târgu-Jiu, unicul gol fiind înscris de cel mai tânăr jucător de pe teren, Măicăneanu

Pe hârtie, Aerostar Bacău era favorită. Numai că hârtia s-a rupt, iar Pandurii Târgu-Jiu a furnizat surpriza primei etape din Liga a II-a, impunându-se sâmbătă cu 1-0 în fieful „aviatorilor””.

Da, da, Pandurii. Pandurii, echipă care se confruntă cu probleme financiare. Pandurii, care nu știe încă pe ce teren va juca meciurile de acasă. Pandurii, care a deplasat la Bacău un efectiv restrâns, cu doar 14 jucatori de câmp, cel mai vârstnic component al lotului, Daniel Ciobanu urmând să împlinească 25 de ani de-abia pe 1 noiembrie. Pandurii, care a câștigat contra Aerostarului prin golul marcat de cel mai tânăr jucător de pe teren, Măicăneanu (18 ani).

Pandurii, care a câștigat contra Aerostarului prin golul marcat cu capul de cel mai scund jucător al său, Măicăneanu. Vorba lui Popovici: „Ne-a dat gol cu capul un jucător care le ajunge până la buric fundașilor mei centrali”. Pandurii, care nu are siguranța că va încheia campionatul. Da, da, Pandurii, echipă cu o mulțime de probleme, dar cu arțag și vână oltenească și nu Aerostarul! De ce nu Aerostarul?

Pentru că băcăuanii au evoluat cu un trac greu de explicat. Și pentru că la nivelul Ligii a II-a, erori precum cele comise sâmbătă de băcăuani costă. Iar „aviatorii” au greșit. Flagrant. Au greșit în apărare, permițându-i lui Tudoran să centreze nestingherit la faza golului din min. 81 și lui Măicăneanu să reia cu capul, din unghi, direct la vinclu. Și au mai greșit și în atac, acolo unde s-au precipitat, ratând inexplicabil.

La 0-0 și la 0-1. Mai ales la 0-1: în min. 89, la incursiunea frontală a lui Hurdubei, Cotolan a respins în lateral de unde Vraciu, venit în viteză, a preferat un șut în forță, care era cât pe ce să rupă transversala, unei reluări plasate ce ar fi dus la un gol sută la sută. Sigur, Aerostar poate invoca și lipsa de șansă, pentru că dacă este să judecăm drept, după pauză s-a jucat aproape exclusiv la poarta gorjeană, introducerea lui Hurdubei și A. Pavel revitalizând ofensiva gazdelor. Numai că nu este suficient să domini. După cum nu este suficient să te axezi prea mult pe calculele hârtiei. Uneori, hârtia se rupe și te trezești cu zero puncte. OK, este doar prima etapă. Numai că de runda viitoare, Aerostar ar trebui să schimbe foaia. Altfel…

Aerostar: Potcoavă- Mihălăchioae, Mihăeș, Al. Ichim, Chirilescu- Sahru, Chirilă (’83 Adăscăliței), Fl. Istrate (’70 Hurdubei), Căinari- Vraciu, Buhăcianu (’70 A. Pavel). Antr.: Cr.Popovici.

Pandurii: Cotolan- Brînzan (’68 Dănescu), R. Gheorghe, D. Ciobanu, Al. Vasilescu- Tudoran, Raiciu, Cenaj, Al. Vodă, Pîrvulescu- Măicăneanu (’86 Trăncă). Antr.: Ad. Bogoi.

Stadion plin

La debutul în Liga a II-a, Aerostar s-a bucurat de un public numeros. Aproximativ o mie de spectatori au ținut să-i vadă pe „aviatori” la lucru împotriva Pandurilor. Interesant este faptul că pe final de meci, deși scorul era favorabil gorjenilor, fanii gazdelor și-au încurajat frenetic favoriții, scandând clasicul „Hai Ba-că-ul!” în speranța unui gol egalizator.

Stări de spirit opuse

La finalul jocului de sâmbătă, antrenorii celor două echipe trăiau stări de spirit diametral opuse. Normal, tehnicianul Pandurilor, Adrian Bogoi, era foarte fericit: „Sunt foarte mulțumit de rezultat și de atitudinea arătată de jucătorii mei. Chiar dacă avem mari probleme de lot- ăștia 15 suntem de toți- am venit cu un scop precis: să acoperim cât mai bine spațiile și terenul. Am reușit, ce-i drept și cu puțin noroc”.

De partea cealaltă, antrenorul Aerostarului, Cristi Popovici simțea o mare dezamăgire: „Păcat că am început cu stângul. Am controlat jocul, ne-am creat ocazii, dar cu toate că eram echipa care marca foarte multe goluri, nu am mai reușit să o facem și în acest joc. Mai mult, am primit un gol foarte ușor, un jucător care le venea până la buric fundașilor mei înscriind cu capul. Trebuie să înțelegem că nivelul s-a schimbat, după cum trebuie să dăm și să scoatem maximum în jocul din etapa viitoare, cu Metaloglobus”.

Al. Grigoraș, omul primei etape

Dacă Pandurii constituie surpriza primei etape, omul rundei de debut este atacantul Farului, Alexandru Grigoraș. Constănțeanul a marcat toate cele patru goluri ale „marinarilor” în victoria cu 4-1 contra celor de la ACS Poli Timișoara. Rezultatele de vineri și sâmbătă: U Cluj- Metaloglobus București 2-0, Energeticianul- Luceafărul Oradea 4-0, Aerostar- Pandurii 0-1, FC Argeș- CS Balotești 2-0, CS Mioveni- Academica Clinceni 2-1, Dacia Unirea Brăila- Ripensia Timișoara 1-2, Farul- ACS Poli Timișoara 4-1, Petrolul- Sportul Snagov 0-0. Etapa viitoare (11 august): Luceafărul Oradea- Ripensia, ACS Poli Timișoara- Dacia Unirea Brăila, UTA- Farul, Academica Clinceni- Daco-Getica, Sportul Snagov- CS Mioveni, CS Balotești- Petrolul, Pandurii- FC Argeș, Metaloglobus- Aerostar, Chindia- U Cluj, Energeticianul- ASU Politehnica Timișoara.