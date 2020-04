Lideră în Seria I din eșalonul al treilea, echipa băcăuană și-a propus reluarea antrenamentelor pe data de 18 mai

Noul Coronoavirus a oprit activitatea divizionarei C Aerostar Bacău. Dar nu a pus piedică și dorinței „aviatorilor” de a reveni în Liga a II-a, după doar un an de carantină în cel de-al treilea eșalon. Lideră în Seria 1 din Liga a III-a, echipa antrenată de Daniel Munteanu, Andrei Vatră și Florin Anton prezintă șapte puncte avans față de principala sa contra-candidată la promovare, Foresta Suceava. „Nu am renunțat sub nicio formă la promovare. Mergem mai departe, spre B. Am construit o echipă tânără, de viitor, cu care dorim să performăm”, a declarat pentru Deșteptarea președintele CS Aerostar, Doru Damaschin. Deocamdată, nu se știe când și sub ce formă va continua ediția 2019-2020 a Ligii a III-a. Singurul lucru cert este că, în conformitate cu deciziile Comitetului de Urgență al FRF din 15 aprilie, procesul pentru obținerea certificatului de participare în Liga a II-a va începe pe data de 30 mai. Federația a modificat și datele pentru depunerea documentației, noul termen în ceea ce privește echipele de pe locul 1 în Seriile 1 și 2 din Liga a III-a fiind 28 mai. „Pregătim totul, inclusiv documentația pentru participarea în eșalonul al doilea”, a spus vice-președintele CS Aerostar, Valerian Voicu. În planul „aviatorilor” intră și reluarea cât mai rapidă a antrenamentelor. „În condițiile în care campionatul s-ar relua în iunie, mai mult ca sigur că sistemul se va comprima, iar meciurile vor fi în sistem sâmbătă-miercuri-sâmbătă. Or, după două luni de pauză totală, ai nevoie de o perioadă de acumulări fizice, astfel încât să nu clachezi mai târziu”, a subliniat antrenorul Aerostarului, Daniel Munteanu. „Noi estimăm că vom putea reîncepe antrenamentele cel târziu pe 18 mai. Îmi vine greu să cred că starea de urgență va fi prelungită și după mijlocul lunii mai. Ar însemna să oprim lumea în loc. Sigur, sănătatea este prioritară, dar, în mod gradat, trebuie reluate și activitățile curente”, a punctat Doru Damaschin, care a adăugat: „Este limpede că pandemia va afecta majoritatea domeniilor de activitate, iar fotbalul nu va face excepție. În condițiile în care bugetele locale și de stat vor avea de suferit, e greu de crezut că finanțarea echipelor aparținând cluburilor municipale va rămâne la aceleași standarde. Din acest punct de vedere, Aerostar a avut de înfruntat, inclusiv în liga secundă, o concurență neloială. Consider că lucrurile se vor schimba, astfel încât, la nivel de sport, banii publici să se îndrepte cu precădere către zona de infrastructură. Stau și mă gândesc cât de util ar fi fost, pentru Aerostar, pentru iubitorii de fotbal, ca și pentru întreaga comunitate băcăuană existența unui stadion modern. Cine știe, poate că, în viitor, parcursul echipei noastre îi va obliga pe edili să pună cu adevărat pe agendă și necesitatea unui nou stadion”.