Aerostar Bacău propune dividende de 48,7 milioane lei; randament estimat de peste 3%

Compania de stat Aerostar Bacău (ARS) a convocat Adunarea Generală a Acționarilor pentru data de 22 aprilie, pe ordinea de zi fiind inclusă propunerea de distribuire a unor dividende în valoare totală de 48,7 milioane de lei, potrivit informațiilor publicate la Bursa de Valori București (BVB).

Conform propunerii, dividendul brut ar urma să fie de 0,32 lei pe acțiune, ceea ce, raportat la prețul de tranzacționare de 10,15 lei, indică un randament de aproximativ 3,15%. Plata dividendelor este programată pentru data de 5 iunie.

Aerostar a încheiat anul trecut cu venituri din exploatare de 634 milioane de lei, în ușoară creștere față de anul anterior, în timp ce profitul net a ajuns la 98 milioane de lei, înregistrând un avans de 2,4%. În același interval, cheltuielile de exploatare s-au redus cu 1,4%, până la 538,4 milioane de lei.

Pe piața de capital, acțiunile companiei au consemnat o apreciere de aproximativ 9% în ultimul an, ceea ce a dus valoarea de piață a Aerostar la circa 1,5 miliarde de lei.

Structura acționariatului indică faptul că IAROM SA București deține 71,5% din capitalul social al companiei, în timp ce fondul de investiții Evergent Investments controlează un pachet de 15,1%.