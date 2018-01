Săptămâna începe cu vești bune pentru băcăuanii care folosesc avionul pentru deplasări externe. Vremea s-a îmbunătățit, ceața s-a risipit, iar activitatea operațională a fost reluată astăzi pe Aeroportul Internațional “George Enescu” Bacău. Decolările zilei de luni, îi duc pe băcăuani spre Londra, Milano, Dublin și Roma. Pentru o mai bună informare, pasagerii pot accesa pagina de internet a Aeroportului Internațional “George Enescu” Bacău, la adresa http://bacauairport.ro. 85 SHARES Share Tweet

