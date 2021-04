1. Ce vă motivează în viață?

– Fetiţa şi băieţelul meu, în primul rând, de aceea îmi doresc să las ceva în urmă ca om. Ca tânăr politician, vreau să construiesc bine, cinstit şi trainic pentru copiii mei şi pentru toţi copiii din Bacău şi din toată România.

2. Care este filmul dvs. favorit sau filmul cu un puternic impact emoțional asupra dvs.?

– „Alexandru” este filmul care m-a impresionat, şi datorită regiei lui Oliver Stone, dar şi actorilor Colin Farrell, Angelina Jolie, Val Kilmer și Anthony Hopkins. Mi-a rămas în suflet şi în minte deoarece este povestea unui tânăr care a demonstrat că poţi reuşi orice îţi propui. Iar dacă vorbim din punct de vedere istoric, nimeni nu a mai reuşit să-l egaleze măcar pe Alexandru Macedon.

3. Cum arată un weekend perfect? Care sunt activitățile dvs. preferate în weekend?

– Weekend-ul perfect e cu familia, acasă sau într-o excursie, numai să fim împreună. Dar nu refuz nici o partidă de vânătoare cu grupul de prieteni.

– Rezumaţi anul 2020 în trei cuvinte

– Izolare – Suferinţă – Nepăsare

4. Ce carieră ați visat să alegeți în copilărie?

– „Merist” am vrut să mă fac, după ce părinţii m-au dus într-o livadă de meri şi am rămas impresionat de lăzile uriaşe pline de fructe. După ani, am ajuns inginer agronom, cu specializare în horticultură, iar după facultate m-am ocupat opt ani de o livadă de 100 de hectare. Pot spune că mi-am împlinit visul!

5. Cum vedeţi Bacăul în 5-10 ani?

Cu apă, canalizare şi gaze naturale în cât mai multe sate. Sunt zeci de proiecte începute, care sper să fie duse la capăt, iar altele să înceapă cu bani europeni. De exemplu, ca locuitor al comunei Buhoci, îmi doresc mult ca primarul să dea drumul la reţeaua de apă şi canalizare, care e finalizată, dar rugineşte nefolosită.

6. Care este ultima carte citită? Carte tipărită sau e-book? Ce carte ați recomanda?

– Ca proaspăt consilier judeţean, studiez atent „Codul Administrativ”, pentru că doar entuziasmul nu e suficient, mai trebuie şi cunoştinţe. La îndemnul soţiei, citesc „Bătrânul şi marea” de Ernest Hemingway, o poveste despre lupta dusă până la capăt, cu credinţă şi speranţă.

7. Ce personalitate din istorie sau din lumea contemporană v-a fost model?

– Nu am avut neapărat un model. Dar sunt personalităţi care şi-au marcat epoca, regele Carol I, de exemplu, care s-a dedicat modernizării României în toate domeniile.

8. Ce sport credeți că este reprezentativ pentru Bacău?

– Chiar dacă mulţi sunt împătimiţi de fotbal şi regretă că nu mai avem o echipă competitivă, pentru mine handbalul este numărul unu în Bacău. „Ştiinţa” la fete din anii 89 şi 90 rămâne cea mai frumoasă echipă a sportului nostru!

9. Cum poate un cetățean să abordeze un ales pentru a-i prezenta un proiect sau o cerere?

– La mine este foarte simplu – datorită meseriei de inginer agronom sunt zilnic faţă în faţă cu oamenii din foarte multe sate. La fel şi cu primarii comunelor, cu care am relaţii bune, atât profeseionale, dar şi umane.

10. De ce aţi intrat în politică?

– În primul rând, am vrut să schimb ceva la mine acasă, la Buhoci, şi am ales social-democraţia în politică, pentru că mă reprezintă ca om. Anul trecut, echipa PSD Bacău pentru Consiliul Judeţean s-a întinerit, ca să nu spun că s-a schimbat aproape total şi am fost onorat să mă regăsesc pe lista de candidaţi. Acum, consilier judeţean fiind, încerc să schimb în bine viaţa din satele Bacăului.

11. Care este viziunea dvs. cu privire la guvernarea locală?

– Eu îmi văd lungul nasului şi învăţ, şi administraţie, şi politică. Până să spun că am o viziune despre întreaga guvernare locală, urmăresc, punctual, investiţiile din comunele băcăuane şi îi ascult pe oamenii care vor o viaţă mai bună.

12. Care este cea mai mare problemă a Bacăului? Dar cel mai mare atu al Bacăului?

– După ce mi-au spus sute de băcăuani de la ţară, cred că alimentarea cu gaze a satelor este cea mai mare problemă încă nerezolvată. Lemnul de foc s-a scumpit enorm în ultimii ani şi oamenii abia mai au bani pentru a se încălzi şi a-şi face mâncare. Atuurile principale ale judeţului sunt marile investiţii finalizate sau încă în lucru: Aeroportul Internaţional, Şoseaua de Centură, „Autostrada Estului” – artera interjudeţeană care vine din Neamţ şi traversează judeţul până în Vrancea, dar şi sutele de km de drumuri judeţene sau locale moderne şi sigure. Datorită acestora, Bacăul profită de poziţia sa strategică din inima Moldovei şi devine un centru economic şi comercial de primă mână. Dacă am avea şi A13, autostrada Bacău-Braşov, atunci chiar putem spune că suntem cel mai important judeţ al regiunii!

13. Care ar fi proiectul de suflet pe care doriți să-l implementați în acest mandat?

– Apă şi canalizare la Buhoci şi în cât mai multe sate băcăuane. De asemenea, gaze naturale pentru oamenii din cătune şi sate mici, ca să aibă o viaţă mai uşoară.

14. Unde vă petreceți vacanțele?

– Iarna, la schi şi în ţară, şi în străinătate. Vara, din păcate, mai mult afară pentru că, în România, facilităţile pentru copii sunt foarte-foarte puţine. Şi dacă tot e vacanţă, cei mici trebuie să aibă tot ce îşi doresc, nu-i aşa?

15. Vegetarian sau omnivor?

– Omnivor.

16. Vârsta

– 38 de ani.

17. Familia

– Căsătorit, doi copii.

18. Profesia

Inginer agronom.

19. Studii

– Facultatea de Hoticultură şi un master în Protecţia Plantelor.

20. Ce nu v-am întrebat dar doriţi să răspundeţi?

– În ce cred, în viaţă, în meserie, în politică? Cred în Echipă, atât în familie, dar şi pe câmp sau în livadă, şi împreună cu colegii din PSD. Dacă eşti serios şi consecvent, echipa îţi dă valoare, te pune în valoare, eu nu cred în „lupi singuratici”.