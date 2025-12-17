Adjunctul comandantului Grupării de Jandarmi Mobile Bacău, recompensat cu Distincția de serviciu „Îndeplinirea în condiții deosebite a misiunilor încredințate”

Cariera militară se construiește în timp, prin muncă, disciplină și respect față de oameni și față de misiune. Parcursul profesional al colonelului Ghinea Ionuț-Ovidiu este un exemplu de evoluție firească, construită pas cu pas, prin asumarea responsabilităților și prin prezența constantă acolo unde lucrurile au fost dificile și unde a fost nevoie de decizii ferme.

A început de jos, cunoscând direct activitatea din structurile operative, cu tot ce presupune aceasta, efort, riscuri și responsabilitate. Această experiență trăită l-a ajutat să înțeleagă pe deplin ce înseamnă munca din teren și să conducă oameni știind exact ce le cere, pentru că a trecut el însuși prin aceleași situații.

De-a lungul carierei, indiferent de funcția ocupată, a rămas un militar echilibrat, corect și dedicat. Nu s-a impus niciodată prin autoritate formală, ci prin competență, prin calm și prin exemplul personal. A știut să asculte, să explice și să ia decizii asumate, chiar și atunci când acestea nu erau ușoare.

Experiența operativă și de comandă a fost completată de o pregătire solidă, studiile juridice și de management fiind folosite constant pentru a organiza mai bine activitatea și pentru a îmbunătăți modul de lucru. Pentru el, pregătirea profesională nu a fost un scop în sine, ci un sprijin real în îndeplinirea misiunilor.

În funcțiile de șef al structurii de management operațional și, ulterior, de adjunct al comandantului Grupării de Jandarmi Mobile Bacău, a fost un punct de echilibru și stabilitate. A gestionat situații complexe cu calm și a avut mereu grijă ca misiunea să fie îndeplinită fără a pierde din vedere oamenii.

Dincolo de funcții și grade, rămâne omul și camaradul pe care te poți baza. Este mereu aproape de colegi, atent la cei mai tineri și respectuos față de tradițiile și valorile Jandarmeriei. A demonstrat că rezultatele bune se obțin prin încredere și muncă în echipă.

Distincția de serviciu „Îndeplinirea în condiții deosebite a misiunilor încredințate” vine ca o recunoaștere firească a unui parcurs construit pe profesionalism, seriozitate și devotament, dar și a modului în care aceste rezultate au fost obținute, cu respect față de oameni și cu onoare față de jurământul militar.

Colonel Ghinea Ionuț-Ovidiu rămâne un reper prin felul său de a fi și de a-și face datoria, un militar care și-a construit cariera prin fapte și prin respectul câștigat de-a lungul timpului, rămânând același, indiferent de funcția ocupată.