Activitățile ISU Bacău în noiembrie: pregătirea și reziliența comunităților

Pregătirea populației pentru situații de urgență rămâne una dintre cele mai importante investiții într-o comunitate. Luna noiembrie a fost una intensă pentru Serviciul Pregătire pentru Intervenție și Reziliența Comunităților din cadrul ISU Bacău. În cadrul programului de voluntariat „Salvator din Pasiune”, trei noi voluntari s-au alăturat echipei, dorind să contribuie la misiunile de sprijin și educare ale inspectoratului.

Voluntarii au participat la 123 de intervenții în județ: la Detașamentul de Pompieri Bacău, 17 voluntari au luat parte la 63 de misiuni, iar la Detașamentul Onești, același număr de voluntari a intervenit în 58 de situații. La Moinești, un voluntar a participat la două intervenții.

În paralel, s-au desfășurat cursurile specifice programului de voluntariat, pregătirea inițială a noilor înscriși din seria XXIV, stagiile de perfecționare și instruirea privind acordarea primului ajutor de bază.

Pregătirea personalului operativ

Pregătirea personalului operativ a fost o prioritate pentru luna noiembrie. Au fost efectuate 167 de recunoașteri în teren și patru exerciții la nivelul subunităților de intervenție, pentru consolidarea competențelor și reacțiilor în situații reale.

Sprijinirea comunităților locale

Activitățile dedicate pregătirii populației au continuat în județul Bacău. Specialiștii ISU au oferit asistență tehnică pentru dezvoltarea Serviciilor Voluntare pentru Situații de Urgență în comunele Asău, Agăș, Solonț și Zemeș. Totodată, s-a desfășurat o instruire cu șefii serviciilor voluntare și private pentru situații de urgență, la care au participat 97 de persoane din administrația publică, instituții și operatori economici.

Educație și prevenție

Pregătirea populației adulte a inclus o activitate de instruire privind acordarea primului ajutor la Ocolul Silvic Privat Oituz, cu participarea a 40 de angajați. Segmentul educațional dedicat copiilor și tinerilor a rămas central în activitatea preventivă: la Școala Gimnazială Solonț a avut loc un exercițiu de simulare în caz de cutremur pentru 150 de elevi și 10 cadre didactice.

Alte sesiuni de instruire în acordarea primului ajutor s-au desfășurat la Școala „Mihai Drăgan” Bacău (210 elevi și 16 adulți) și la Colegiul Național „N.V. Karpen” (92 de elevi și 15 adulți). Elevii de la Școala „Spiru Haret” și Colegiul Național „Ferdinand I” au participat la activități privind conținutul și importanța rucsacului de urgență, câte 53 de elevi și două cadre didactice din fiecare unitate.

Colaborare și rezultate

La finalul lunii noiembrie, ISU Bacău a încheiat cinci protocoale de colaborare cu unități de învățământ din județ, pentru realizarea de activități constante de informare, pregătire și dezvoltare a culturii de siguranță în rândul elevilor și cadrelor didactice.

Rezultatele lunii reflectă responsabilitatea, profesionalismul și dedicarea echipelor ISU Bacău, dar și deschiderea comunității de a învăța și a colabora. Împreună, autoritățile și cetățenii construiesc un județ mai sigur, mai puternic și mai rezilient.