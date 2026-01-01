Activitatea cu publicul la Direcția de Impozite și Taxe Locale Bacău, suspendată temporar la începutul anului 2026

Municipiul Bacău anunță suspendarea activității cu publicul la Direcția Economică – Impozite și Taxe Locale în perioada 31 decembrie 2025 – 7 ianuarie 2026.

Potrivit reprezentanților administrației locale, în acest interval vor fi desfășurate operațiuni tehnice esențiale pentru finalizarea anului fiscal 2025 și pregătirea celui nou. Acestea includ închiderea bazei de date aferente anului 2025, implementarea taxelor și impozitelor pentru anul 2026, precum și activități de testare și mentenanță a sistemelor informatice.

Autoritățile precizează că măsura este necesară pentru asigurarea unei funcționări corecte și eficiente a serviciilor oferite contribuabililor în anul următor.

Activitatea cu publicul va fi reluată începând cu data de 8 ianuarie 2026, conform programului normal de lucru.

Municipiul Bacău le mulțumește cetățenilor pentru înțelegere și recomandă contribuabililor să își planifice din timp demersurile administrative.