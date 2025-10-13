Acțiune comună pentru combaterea braconajului piscicol în județul Bacău

În data de 12.10.2025, personalul specializat din cadrul Asociației Județene a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi (A.J.V.P.S.) Bacău, în colaborare cu subofițeri ai Inspectoratului de Jandarmi Județean (I.J.J.) Bacău, a desfășurat o amplă acțiune de prevenire și combatere a braconajului piscicol pe lacurile de acumulare Răcăciuni și Berești.

Pe parcursul controalelor efectuate, au fost verificați aproximativ 70 de pescari, dintre care șapte au fost sancționați contravențional conform Legii nr. 176/2024 privind pescuitul și acvacultura. Valoarea sancțiunilor aplicate urmează a fi stabilită conform procedurilor legale.

De asemenea, în cadrul acțiunii au fost scoase din uz două ambarcațiuni artizanale utilizate ilegal pentru activități de pescuit și au fost controlați doi agenți comerciali, în vederea verificării respectării normelor privind comercializarea peștelui și produselor piscicole.

Prin astfel de acțiuni, A.J.V.P.S. Bacău și I.J.J. Bacău urmăresc protejarea fondului piscicol și menținerea echilibrului ecologic al apelor interioare, precum și descurajarea oricăror forme de braconaj sau activități ilegale pe lacurile de acumulare din județ.