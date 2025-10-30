Acțiune a polițiștilor din Târgu Ocna pentru creșterea siguranței cetățenilor și combaterea faptelor comise cu violență

Polițiștii din cadrul Poliției Stațiunii Târgu Ocna au desfășurat o acțiune pe raza stațiunii și a localităților limitrofe, având ca scop prevenirea și combaterea faptelor comise cu violență, a infracțiunilor contra patrimoniului, precum și creșterea gradului de siguranță a cetățenilor.

În cadrul activităților, au fost legitimate aproximativ 100 de persoane și controlate peste 80 de autovehicule. Pentru neregulile constatate, polițiștii au aplicat 48 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de aproximativ 10.000 de lei. Totodată, au fost reținute 3 permise de conducere, retrase 3 certificate de înmatriculare și două seturi de plăcuțe cu numere de înmatriculare.

De asemenea, a fost pus în executare un mandat de percheziție domiciliară într-un dosar penal privind comiterea infracțiunii de furt calificat, iar în urma activităților investigativ-operative, polițiștii au identificat un tânăr de 17 ani, din Târgu Ocna, bănuit de sustragerea unui telefon mobil de la un minor de 16 ani, faptă comisă în noaptea de 22 octombrie a.c.

În urma percheziției efectuate la domiciliul acestuia, telefonul a fost descoperit, ridicat și predat proprietarului, prejudiciul fiind recuperat în totalitate.

Totodată, în urma cercetărilor efectuate, polițiștii au identificat o femeie de 70 de ani și un bărbat de 55 de ani, ambii din Târgu Ocna, bănuiți de sustragerea unui portofel care conținea documente de identitate, carduri bancare și suma de 2.800 de lei, aparținând unei femei de 49 de ani, din comuna Pârgărești.

Bunurile au fost recuperate integral și restituite proprietarei.

Cercetările sunt continuate în cadrul dosarelor penale deschise, sub aspectul comiterii infracțiunii de furt calificat, în vederea documentării întregii activități infracționale.